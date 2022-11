Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno il grande passo: fotografati in un posto speciale

Francesco Totti e Noemi Bocchi non danno segni di debolezza, anzi: i due sono più affiatati che mai. Gli ultimi scatti rubati ai due lo confermano: la coppia sta facendo un passo importante.

Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano ad essere sulla bocca del gossip e ormai sono tra le coppie più discusse dell’anno. Quello che a molti sembrava solo un flirt temporaneo si sta rivelando tutto il contrario: si tratta di una storia seria e molto importante per l’ex calciatore.

Nel frattempo Ilary rimane in silenzio in attesa dell’udienza prevista per l’11 novembre, sempre per la questione delle borse e dei Rolex. La showgirl e conduttrice ha smentito le voci che la volevano nel mezzo di un flirt con Edmondo Israilovici, proprietario di una famosa agenzia immobiliare.

“Mi ha vista nascere” ha detto su Instagram, negando che tra i due ci potesse essere qualcosa. Lei e l’imprenditore sono stati visti insieme pochi giorni fa e l’ipotesi era che ci fosse un interesse amoroso tra i due. Nulla di più falso, a quanto pare: Ilary, a quanto dice, prosegue con la sua vita da single.

Francesco Totti e Noemi Bocchi devono scegliere

I due ormai non si nascondono più, come testimoniano diversi scatti che li riprendono in giro insieme, spesso in scooter, per le vie di Roma. D’altronde ormai perché dovrebbero celare la loro relazione? La verità è venuta fuori ormai molto tempo fa e i due si frequentano da fine 2021. Ora che i fan dell’ex calciatore sanno tutto è inutile far finta che non sia successo niente.

I paparazzi non lasciano proprio in pace la coppia, che negli ultimi giorni è stata beccata a un evento molto speciale. Le foto hanno lasciato tutti a bocca aperta perché, come se ci fosse bisogno di un’altra conferma, dimostrano che Francesco e Noemi si amano, in barba a tutte le frecciatine e le cattiverie che gli stanno piovendo addosso.

La coppia è stata vista in giro per gli spazi espositivi della fiera del mobile di Riardo intenta a cercare nuovi arredi. Giravano già voci su una possibile convivenza dei due in una nuova casa, e ora hanno trovato conferma: i due stavano scegliendo nuovi mobili per arredare il loro futuro nido d’amore.

Francesco e Noemi sembravano piuttosto tranquilli, nonostante il comportamento dei fotografi li abbia spesso infastiditi. La stessa Noemi si era scagliata contro i giornalisti che l’avevano assalita mentre era in tribunale per il processo contro il suo ex marito. “Siete dei maleducati” aveva detto la donna mentre cercava di fuggire dalla calca di fotografi in cerca di uno scoop.