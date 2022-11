Tomaso Trussardi: “Non è una persona perbene”, la verità sulla separazione da Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi ha di nuovo parlato e questa volta ha svelato la sua opinione sulla fine del matrimonio con Michelle Hunziker e su un suo ex, una persona famosissima che tutti conosciamo.

Tomaso Trussardi è al centro del gossip per un presunto riavvicinamento a Michelle Hunziker: i due hanno pubblicato delle foto che li ritraggono insieme in montagna insieme ai figli. L’imprenditore ha voluto dire la sua sulla questione e non si è risparmiato in commenti acidi verso un ex di Michelle.

Trussardi ha voluto chiarire alcuni punti riguardo la sua vita sentimentale, tirando di mezzo anche uno degli ex di Michelle, un personaggio conosciuto da tutti. L’imprenditore non è amante del gossip ma ha approfittato della situazione per chiarire una volta per tutte qual è la sua posizione e cosa ne pensa della separazione tra lui e la showgirl.

Tomaso Trussardi e le parole contro l’ex di Michelle

Anche Tomaso Trussardi sa tirare fuori gli artigli, ed è quello che ha fatto: dopo il gossip che lo ha visto protagonista e che vuole un riavvicinamento tra lui e l’ex moglie, l’uomo ha parlato commentando anche il comportamento di un ex di Michelle Hunziker.

“Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i” ha detto durante un’intervista al Corriere della Sera.

L’imprenditore ha parlato subito delle voci circa il nuovo flirt con l’ex moglie: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle” ha svelato, facendo capire che da parte sua potrebbero esserci ancora dei sentimenti.

Ha poi parlato della fine del suo matrimonio e del rapporto con l’ex moglie, tirando in mezzo una persona molto famosa, ovvero Giovanni Angiolini. Parlando della sua separazione dalla showgirl ha affermato: “So che Michelle lo ha fatto, forse, per bisogno di conforto e supporto in un momento molto difficile del nostro matrimonio. Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona per bene“.

Parole molto dure da parte dell’imprenditore, che ritiene il chirurgo il vero responsabile della loro separazione. Nessuna parola invece sull’allontanamento da parte di Michelle.