Tomaso Trussardi perde le staffe: accuse forti contro Uomini e Donne

Tomaso Trussardi dice la sua su Uomini e donne, accuse forti, soprattutto in seguito a un pettegolezzo circolato su di lui e una ex dama del programma di Uomini e Donne. Il gossip in questione ha sollevato un polverone e a quanto pare era tutto basato su rumors infondati.

Nelle ultime settimane ci sono state due notizie che sono circolate molto intorno alla figura di Tomaso Trussardi, la prima è quella che vedeva un possibile ritorno di fiamma con la ex moglie Michelle Hunziker dalla quale si era separato lo scorso gennaio. Dopo alcuni mesi di gossip sfrenato ecco che una foto di lui sotto il portone di casa di lei ha fatto sperare i fan della coppia, per non parlare della gita in montagna con tutta la famiglia. Sembra però che questa notizia sia stata prontamente smentita.

Nel frattempo, prima ancora nel corso dell’anno lei avrebbe avuto un flirt con un medico, sfumato anche quello. In seguito si è perfino parlato di pessimi rapporti tra i due, ma poi tutto sarebbe rientrato, proprio nel periodo in cui Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua gravidanza.

Come sappiamo in questi dieci anni di matrimonio i due hanno avuto due figlie, Sole e Celeste, ma il focus dei pettegolezzi degli ultimi giorni non riguarda strettamente i rapporti di Trussardi con Hunziker bensì quelli di lui con una dama di Uomini e donne. Ma di chi si tratta? E soprattutto la notizia corrisponde a verità dal momento che di recente era stata diffusa la notizia circa un possibile ritorno di fiamma fra Trussardi e Hunziker? Quello che è certo è che Tommaso Trussardi non vede di buon occhio il programma della De Filippi, ce l’ha a morte con il dating show.

Tommaso Trussardi contro Uomini e donne

Anche Trussardi è stato trascinato nella gioia collettiva per la gravidanza di Aurora Ramazzotti che in questi anni è stata un po’ come una figlia in seconda. I rapporti in famiglia sono in generale più distesi da qualche giorno e forse anche per questo motivo Trussardi ha voluto dire la sua su un’accusa rivoltagli da qualcuno che bazzica l’ambiente del gossip e che riguarda appunto Uomini e donne, il celebre dating show di Uomini e donne.

Ma in che misura c’entra il programma di Maria De Filippi in questa storia? Come abbiamo detto tutta la storia ruota intorno a una presunta frequentazione di Tomaso Trussardi con una dama del reality, ed è qui che Trussardi avrebbe perso le staffe e avrebbe voluto puntualizzare un po’ di cose.

Tomaso Trussardi ha voluto puntualizzare di essere estraneo ai fatti e che tutta la storia è stata montata solo per questioni di gossip e che non c’è nulla di vero in questa faccenda. Con un post su Instagram Trussardi si è rivolto direttamente a chi avrebbe montato tutta la storia:

“Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop, l’orgoglio gossip, o per meglio dire il suo sottoprodotto, si unisce e tenta l’insurrezione. Un giorno un uomo molto saggio mi disse: “Quando metti insieme tante povertà di spirito, non fai una ricchezza, ma una grande miseria! Tra presunti investigatori, porri, verze e vegetali assortiti… mi state divertendo molto, continuate così. Sfigati”.

Non c’è che dire, si tratta di parole molto forti e che hanno il preciso scopo di sbugiardare gli autori di una notizia falsa come questa.