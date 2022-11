Notizia devastante: “è morto per strangolamento”, lutto per Stéphanie di Monaco

Il cuore di Stéphanie di Monaco è andato in mille pezzi quando ha appreso la notizia che il suo ex fidanzato è deceduto.

I quotidiani di tutto il mondo, soprattutto quelli italiani e monegaschi, hanno parlato molto spesso della principessa Stéphanie, la terzogenita di Grace Kelly e sorella minore di Alberto II e Carolina di Monaco. Stéphanie si è sempre distinta dai fratelli per i suoi modi di comportarsi lontani dal protocollo reale e per voler vivere una vita “comune”.

Mentre i primi due figli sono sempre stati ligi al dovere e rigidi nei modi di fare, Stéphanie è stata sempre “la figlia ribelle e fuori dagli schemi”.

Le carriere prima nella moda e poi nella musica l’hanno portata lontana dalla sua famiglia reale e dalle sue regole severe. L’interesse dei giornalisti è ricaduto su di lei nel corso degli anni non solo per questa vita così lontana dalla corona, ma anche per le sue relazioni sentimentali.

Durante il corso della sua vita, la principessa si è innamorata di diversi uomini e purtroppo ha subito altrettante delusioni e dolori, ma mai come ora. Il dispiacere e la tristezza che sta provando in questi giorni Stéphanie di Monaco sono i più grandi in assoluto: il suo ex fidanzato è morto, sconvolgendo non solo lei ma tutti i membri della famiglia Grimaldi.

La famiglia reale di Monaco in lutto

Una morte improvvisa sciocca la principessa Stéphanie e tutta la sua famiglia. Il suo ex fidanzato Mario Oliver Jutard è venuto a mancare in maniera inaspettata ed angosciosa. I due sono stati insieme negli anni ’80, una storia d’amore che ha fatto sognare tutti ad occhi aperti e che si credeva potesse durare per sempre.

Ma così non è stato. Mario Oliver Jutard era una persona molto conosciuta. era un imprenditore di Parigi e DJ, e divenne famoso sia in Francia che negli USA. Ha anche avuto la possibilità di aprire molti locali notturni e ristoranti, acquisendo la nomea di “Re dei nightclub”.

La notizia della sua morte è stata annunciata dai telegiornali e dai media di Monaco, dando per certo il comunicato della sua dipartita, affermando che è stato ucciso. Il suo corpo è stato ritrovato imbavagliato nella sua villa a Las Terranas, nella Repubblica Domenicana, dove viveva da qualche tempo.

L’autopsia eseguita ha rivelato che l’uomo è morto per strangolamento. Secondo le prime ricostruzioni della scena del crimine, sappiamo che Mario Oliver Jutard ha subito una rapina in casa propria e che i ladri avrebbero rubato gioielli e orologi dal valore incomparabile, lasciando il 71enne Jutard privo di vita.

Malgrado il fidanzamento di Stéphanie di Monaco e Mario Oliver sia durato poco, i due erano rimasti in buoni rapporti, continuando a vedersi come vecchi amici. Questa notizia stravolge la principessa così come gli altri membri della casa reale, che erano molto legati all’ex imprenditore.