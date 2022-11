Antonino Spinalbese, “ho dato tutta la vita…” la confessione e quel dolore per la perdita drammatica

Antonino Spinalbese dedide di aprirli al Grande Fratello VIP e racconta al pubblico come ha conosciuto Belen Rodriguez, l’inizio del loro amore, la tragica perdita e la più che nota conclusione.

L’ex parrucchiere Antonino Spinalbese si mette a nudo e racconti tutti i retroscena della sua storia d’amore con Belen Rodriguez e la nascita dello loro figlia Luna Marì, che in realtà non è proprio la primogenita.

Al Grande Fratello VIP Antonino Spinalbese confessa, in via del tutto eccezionale e per la prima volta in modo così spontaneo, la sua relazione con la showgirl argentina in modo dettagliato, aggiungendo un episodio tragico che li riguarda: la perdita del loro primo figlio durante i primi mesi di relazione.

Riportando quello che Spinalbese ha raccontato riguardo il loro primo incontro, lo stesso afferma, “Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa.

Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia… e torno indietro da lei. “Quanto tempo è durato l’amore forte? Fino al giorno dopo che è nata mia figlia. Siamo stati insieme due anni… è finita lo scorso dicembre, il mese prossimo è un anno.”

Seguendo sempre il discorso del gieffino, veniamo a scoprire anche una dichiarazione riguardante proprio sua figlia Luna Marì e quella voglia di riprovarci:

“La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia…”.

Con queste parole si conclude il racconto intimo e privato di Antonino Spinalbese. Una notizia davvero inaspettata, perché mentre lui è riuscito ad aprirsi e a raccontarci questo terribile evento passato che lo ha sicuramente distrutto, Belen Rodriguez non ha mai fatto cenno di questa spaventosa perdita subita.