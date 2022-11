Claudio Lippi in rovina: “Non ho niente…” La straziante confessione del conduttore

Claudio Lippi fa una difficile confessione sulla sua attuale situazione. Il celebre personaggio televisivo sta attraversando un periodo particolare. Vediamo cosa succede.

E’ davvero impossibile non conoscere Claudio Lippi, noto conduttore e personaggio televisivo italiano. I suoi giorni di gloria, però, risalgono soprattutto agli anni Novanta quando era davvero uno dei principali VIP del piccolo schermo ed importante presentatore di programmi diventati cult.

Che fine ha fatto adesso? Cosa ha rivelato di così sconvolgente sulla sua vita?

La carriera di Claudio Lippi

Intanto, Lippi è sicuramente in circolazione da moltissimi anni. Nel ’65 pubblica un brano da solista e poi con il gruppo “I crociati” iniziando la sua carriera nel mondo della discografia. Continua la sua gavetta con le canzoni di successo Addio amore e Per ognuno c’è qualcuno e Sì Maria, pubblicata nel 1967.

Il 68, invece, è l’anno della sua avventura imprenditoriale grazie alla formazione di un’etichetta chiamata “Disco Azzurro” e il gruppo musicale fondato con Massimo Boldi chiamato La Pattuglia Azzurra. Con la band rilascia i singoli Mezza gazzosa e Ascoltami.

Sarà nel 1972 che inizierà la sua carriera in televisione con i programmi per ragazzi come Aria aperta e Giocagiò arrivando a doppiare la sigla di Barbapapà insieme a Roberto Vecchioni e Orietta Berti.

Il successo vero e proprio arriva, però, con la co-conduzione di Buona Domenica, show andato in onda per moltissimi anni. Insieme a Maurizio Costanzo e Lorella Cuccarini ha rappresentato un trio televisivo davvero imbattibile seppur bruscamente interrotto nel 2006 quando al suo posto è poi subentrata Paola Perego.

Secondo Claudio Lippi la trasmissione si era troppo focalizzata sul trash e su tematiche a lui molto lontane ed è per questo che si è sentito in dovere di allontanarsi per divergenze di pensiero. Purtroppo, però, la carriera ha subito un notevole stop almeno fino al 2019 quando Lippi è stato chiamato per la Prova del Cuoco.

Cosa fa adesso Claudio Lippi? Le sue dichiarazioni

In verità anche l’esperienza a La prova del Cuoco, per Lippi, è terminata e adesso l’uomo potrebbe essere in attesa di nuove proposte. Intanto, non troppo tempo fa, aveva fatto delle dichiarazioni scioccanti confessando il difficile periodo economico che stava attraversando.

Ecco il suo racconto: “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo intorno a mezzo milione di euro. La colpa è della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, che non mi sarei mai aspettato. Non ho né casa, né barca, non ho più niente. Sul conto corrente ho solo sette mila euro”.

Insomma, stiamo parlando di una situazione davvero difficile per Claudio abituato ad essere famoso e sicuramente più abbiente. Come andrà a finire?