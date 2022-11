“È morto dopo aver combattuto”, Raz Degan e la terribile perdita | un dolore indescrivibile

Raz Degan parla del terribile lutto che l’ha colpito, lasciando una ferita aperta che brucia ancora. Le sue parole sono davvero toccanti. Ecco cosa ha raccontato.

Raz Degan: la carriera

Raz Degan è un attore, modello e regista israeliano. Nato nel kibbutz di Sde Nehemia, la sua carriera inizia come modello negli Stati Uniti. Ha girato il mondo fino ad arrivare nel nostro paese, dove si guadagna diversi ruoli in numerosi film e serie tv. Tra questi si ricordano: Squillo, Sorellina e il principe del sogno, Coppia omicida, Le ragazze di piazza di Spagna e molti altri.

Oltre al talento cinematografico, Raz Degan si è fatto conoscere partecipando all’Isola dei Famosi, reality che ha dato la possibilità al pubblico di scoprire chi c’è il personaggio televisivo. Concorrente dell’edizione 2017, si è aggiudicato il montepremi di 100.000 euro dopo aver ottenuto l’89% dei voti.

Durante la lunga permanenza sull’Isola, Raz ha avuto modo di fare un bilancio a proposito della sua carriera lavorativa e, a proposito della scelta di diventare un naufrago, ha confessato che avrebbe voluto di più.

“Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere la mia esperienza. Mi piacerebbe mettere in difficoltà i concorrenti. Vedere dei veri naufraghi, che si mettono alla prova. L’Isola ha qualcosa da insegnare, può arricchirti davvero. Basta gossip, basta finzioni”.

Parlando della sua sfera privata, il modello israeliano è stato legato sentimentalmente con la showgirl Paola Barale: hanno avuto una relazione costellata da tanti alti e bassi che è arrivata al capolinea nel 2015. Tra i due oggi sembra che i rapporti siano un po’ inclinati: nelle ultime interviste rilasciate, la Barale ha mandato diverse frecciatine al suo ex compagno.

Il terribile lutto

Nella vita Raz Degan ha attraversato periodi difficili, in particolare uno macchiato da un terribile lutto che l’ha cambiato per sempre. Una ferita ancora aperta per l’attore dagli occhi blu, che ricorda con malinconia il suo grande amico.

Durante l’Isola dei Famosi, Raz si era aperto con gli altri naufraghi raccontando della dolorosa perdita del suo migliore amico, il suo cane Max, a cui era legatissimo.

In un momento di riflessione, il concorrente ha rivelato davanti alle telecamere:

“Quest’anno l’ho seppellito sotto a un albero di quercia, Gioia e vita della casa, è morto dopo aver combattuto contro il cancro negli ultimi tre mesi. Il dolore e la perdita non possono essere descritti a parole. Sono grato di aver ricevuto così tanto amore in questa vita.

Ciò che il cancro non può fare è bloccare l’amore, mandare in pezzi la speranza, corrodere la fede, distruggere la pace, uccidere l’amicizia. È arrivato il momento di porre fine a questa terribile malattia”.