“Ecco com’è davvero Claudio Bisio fuori dal palco”, l’inedita rivelazione Giancarlo Kalabrugovic, ‘Pino dei Palazzi’

Giancarlo Kalabrugovic, più famoso come Pino dei palazzi, svela la verità su Claudio Biosio. In un’intervista fiume ha confessato retroscena sull’attore di cui nessuno era a conoscenza prima d’ora. Ecco cosa ha raccontato.

La verità su Claudio Bisio

Tutti conosciamo Claudio Bisio, celebre attore e presentatore italiano, che si è fatto conoscere soprattutto come cabarettista e comico. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, arrivando anche a vincere l’Oscar con Mediterraneo di Gabriele Salvatores.

In molti ricorderanno Giancarlo Kalabrugovic, che dopo aver approdato sul palco Zelig nei panni di Pino dei palazzi ha riscontrato grande successo dal pubblico italiano.

Pino dei palazzi racconta di bocciature alla cresima, parenti calabresi, amici balordi con alfettoni truccati, impennate davanti alla polizia muta, facendo impazzire il suo pubblico, molto affezionato a lui. Insomma, Giancarlo è stato una delle più grandi rivelazioni e successi di Zelig, programma in cui si sono esibiti i più grandi volti comici del nostro paese.

Bene, proprio quest’ultimo, ha rilasciato succose dichiarazioni a proposito di Claudio Bisio. Il racconto rivela una personalità profondamente diversa da quella che siamo soliti vedere sul palco di Zelig. Ecco tutta la verità.

Per farlo, Giancarlo ha fatto un tuffo nel passato, tornando al giorno del suo debutto a Zelig. Quella sera era davvero emozionatissimo e molto in ansia qualche attimo prima di salire sul palco.

Dietro le quinte ha incontrato proprio lui, Claudio Bisio,che ha colto l’occasione per fare il suo in bocca al lupo al comico esordiente. Voleva anche stringerli la mano ma Kalabrugovic stava reggendo un’ingombrante bottiglia d’acqua molto ingombrante. Bisio, allora, gli ha dato uno schiaffetto sulla fronte.

Quel gesto è stato come una benedizione per il comico, che quella sera è andato davvero bene e gli ha fatto guadagnare un posto nel cuore degli italiani.

Ma non finisce qui. Kalabrugovic si è lasciato andare raccontando un divertente aneddoto che ha vissuto insieme al conduttore.

Un giorno i due stavano tornando a Milano in macchina insieme, quando Claudio si addormentò dalla stanchezza. Nel sonno, l’attore e conduttore si stava per strozzare con la saliva.

L’episodio è stato così divertente che entrambi sono scoppiati in un’infinita risata. Quella situazione – racconta – dimostra quanto Claudio sia semplice, onesto e buffo, esattamente come lo vediamo in tv. Insomma, Bisio è come siamo abituati a vederlo sul palco e quello che mostra al pubblico non è fatto da costruzioni sociali o forzature per far ridere le persone, ma rispecchia a pieno la sua persona.