Antonino Spinalbese non c’era quando è nata Luna Marì. L’incredibile retoscena

Antonino Spinalbese torna a parlare della figlia, Luna Marì, svelando un dettaglio sul parto. Lui, in quel momento, non c’era. Ecco cosa è successo e dov’era.

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei concorrenti più forti e apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip, il programma firmato Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Il gieffino ha parlato ancora una volta di sua figlia Luna Marì: non ha mai fatto segreto di quanto lui sia innamorato della figlia e di quanto la ami, ma questa volta è andato più a fondo, svelando un dettaglio inedito accaduto proprio nella notte della sua nascita.

Fin dal primo giorno, ha dichiarato che l’unica donna della sua vita è proprio lei, Luna Marì, la figlia avuta insieme all’ex compagna Belen Rodriguez, di cui parla davvero poco nella casa. Molti pensano che tra i due non scorra buon sangue, ma anzi, che ci siano parecchi attriti e questioni rimaste irrisolte.

In quanto concorrente di questa edizione del Gf Vip, il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio l’hairstylist, apprezzandone le qualità e il dolce carattere. Nelle lunghe conversazioni con i coinquilini, Antonino parla di tutto spaziando dalla sua storia familiare al suo lavoro.

Parlando proprio dell’amata figlia, Spinalbese ha fatto un tuffo nel passato, rivelando un dettaglio inedito sulla magica notte in cui è nata. Era una sera speciale e lo è stata per tutti gli italiani. Luna Marì, infatti, è nata nella notte tra l’11 e il 12 luglio, data in cui la gli Azzurri hanno vinto gli Europei contro l’Inghilterra e le persone di ogni angolo d’Italia festeggiavano la tanto sudata vittoria.

Nella casa più spiata d’Italia Antonino Spinalbese ha ripercorso i momenti prima del parto, rivelandone dettagli inediti che hanno commosso sia i coinquilini che il pubblico a casa:

“Ricordo che era la notte della finale degli Europei. Quando vai a fare il tracciato è una prassi molto lunga, stai lì, poi riparli. Io ho portato il computer, quello era un mio modo per… prendo il computer e parlavo in silenzio. Lei forse mi chiedeva qualcosa, io ero tranquillo”, ha affermato il gieffino, che molti decretano vincitore del programma.

Un aneddoto davvero unico che Antonino ricorderà per sempre e nel tempo racconterà a sua figlia. Nonostante i rapporti con Belen sembrino incerti al momento, i due sono rimasti legati per il bene della bambina e Antonino sa che sua figlia a casa si trova in ottime mani.