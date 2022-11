Antonino Spinalbese: rivelazione inaspettata su Belén, “…sennò succede un casino”

Al Grande Fratello Vip fioccano indiscrezioni e dichiarazioni. Antonino Spinalbese rivela alcuni dettagli circa la fine della storia d’amore con Belén Rodriguez.

È ancora Alfonso Signorini il padrone della casa più famosa d’Italia, anche ( e soprattutto nella sua versione Vip). È proprio qui, nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” che si stanno consumando rivelazioni e colpi di scena che stanno ricevendo una eco incredibilmente ancora più vasta del solito.

L’edizione condotta da Signorini, affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste e Giulia Salemi in veste di inviata social si sta rivelando ben “pepata” e ogni puntata, in meno di un mese, ha riservato sempre diverse sorprese, che non sembrano destinate ad avere fine.

Sono le ultime indiscrezioni fatte nella casa da uno dei “vipponi” reclusi che stanno sollevando un gran polverone nel mondo dello showbiz.

Parrebbe che la “gola profonda” sia Antonino Spinalbese beccato a raccontare ad altri due concorrenti, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, della fine della relazione con Belén Rodriguez.

Relazione che lo ha portato agli onori della cronaca nel 2020. Ex Hair stylist, oggi fotografo, modello ed influencer, classe 1995, Antonino e Belèn sono diventati genitori nel 2021 di una bimba, Luna Marì, allontanandosi l’uno dall’altra poco dopo.

È durante la conversazione con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis quindi che l’ex compagno della showgirl avrebbe rivelato il mese esatto in cui la loro storia sarebbe finita: “Vabbè… Sì dicembre (ovvero qualche tempo dopo il riavvicinamento tra la Rodriguez e Stefano De Martino )!”, ha ribadito “Non diamo troppi riferimenti temporali”, lo redarguisce Alberto De Pisis cui Antonino risponde dicendo “Eh vabbè amore mio, ma son problemi suoi non miei”, facendo riferimento all’opposizione di Belèn alla sua partecipazione al GFV.

E prosegue con una rivelazione shock: “Io non posso dire che l’ho lasciata”, ha dichiarato l’hairstylist, “perché sennò succede un casino”.

Parole che hanno lasciato di stucco gli spettatori e i curiosi del mondo dello spettacolo. Ma non è la prima volta che Antonino si sbottona. Già con Ginevra Lamborghini aveva detto: “A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo[…]. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione.

Se avete notato io non la nomino mai per nome. Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto. E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Brava, non farla strumentalizzare e non far fare chiacchiericcio”.