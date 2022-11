Re Carlo, arrivano misure drastiche: licenzia in tronco proprio lui, ma è della famiglia

Si parla ancora della Royal Family e questa volta il tema è molto caldo: sembra che Re Carlo III abbia preso una decisione drastica. Ecco chi ha escluso da tutti gli incarichi reali.

Dopo la morte di sua madre, l’indimenticata e indimenticabile Elisabetta II, lo scorso 8 settembre Carlo d’Inghilterra è salito al trono del Regno Unito, assumendo il titolo di Re d’Inghilterra insieme a Camilla, la Regina consorte.

Le indiscrezioni hanno da sempre caratterizzato la Soria della famiglia Windsor, una tra le più chiacchierate Royal Family del XX e XXI secolo.

L’incoronazione vera e propria però avverrà tra qualche mese, il prossimo 6 maggio 2023 e già gli insider di palazzo parlano di stanchezza fisica e psicologica dei due nuovi sovrani che avrebbero chiesto supporto ai famigliari.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dalle stanze del potere di Buckingham Palace, sembra che lo staff di palazzo abbia come riferimento decisionale Camilla, che a quanto pare è l’unica in grado di tenere testa a Carlo III e se necessario ad intervenire sulle sue decisioni.

Primi tra tutti, a coadiuvare Carlo e Camilla ci sono naturalmente William e la moglie Kate, principe e principessa del Galles che si starebbero occupando di gestire i rapporti con i media, portando avanti il loro apprendistato come futuri sovrani del paese.

Nella remota ipotesi che anche loro siano impossibilitati a fare le veci pubbliche di Carlo e Camilla, spetterebbe ad altri due membri della famiglia reale inglese accollarsi questi oneri, e onori. Il meccanismo di discendenza della corona inglese è regolato dall’Act of Settlement del 1701 e prevede che a vestire il ruolo di viceré, siano quattro discendenti della corona, dai 21 anni in su e la moglie.

Ciò significa che a raffigurare Carlo e Camilla potrebbero essere il principe Harry, il suo secondogenito, e sua nipote, Beatrice di York, figlia di Andrea, Duca di York e fratello minore di Carlo, recentemente al centro dello scandalo Epstein in cui è stato accusato di stupro ai danni della minorenne Virginia Roberts Giuffre.

Sembra però che Carlo III voglia modificare questo cavillo per permettere a sua sorella, la principessa Anna e a suo fratello, il principe Edoardo, di sostituirlo in alcuni eventi, estromettendo di fatto Andrea di York, già scalzato dalla linea di successione da Archie, il figlio di Harry e Meghan.

A questo proposito il il Mail on Sunday riporta che pochi giorni prima della morte della morte dell’adorata Elisabetta II, Carlo avrebbe messo in chiaro quel che riguarda le aspettative nobiliari del fratello minore. L’incontro sarebbe avvenuto proprio a Balmoral in Scozia e Carlo è stato intransigente, al contrario della madre Elisabetta, che come ogni madre è stata più comprensiva nei confronti del figlio scapestrato che avrebbe perorato la causa della sua “riammissione” ad apparire nella Royal Family.

Carlo invece è stato irremovibile: Andrea è stato ufficialmente licenziato dalla famiglia reale. “Andrea, è finita: non tornerai mai più un reale a pieno titolo”, avrebbe detto Carlo al fratello, ormai “sotto shock”; “Puoi continuare a fare una bella vita in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia. Devi accettarlo”.

E con il licenziamento de facto, via tutti i gradi militari, niente incarichi ufficiali, cancellato anche l’appellativo di “Sua Altezza Reale” e stoppato ogni legame con attività e associazioni della Corona.