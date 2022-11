Elenoire Ferruzzi: svelato quanto ha speso per rifarsi tutta | Cifre da capogiro

Elenoire Ferruzzi è un personaggio dei social, celebre tra le nuove generazioni conosciuta per i suoi video schietti, ironici e politicamente scorretti.

La donna ha partecipato alla corrente edizione del Grande Fratello ma la sua permanenza ha scatenato non poche polemiche. Adesso la Ferruzzi dichiara quanto ha speso in chirugia estetica! Le cifre sono assurde.

I social si sa sono una vetrina importante per molte persone che vogliono diventare famose e magari veicolare allo stesso tempo un messaggio. E’ accaduto per Elenoire Ferruzzi che con i suoi video ironici, scorretti e divertenti è diventata una star del Web oltre che paladina dei diritti delle trans.

La donna ha raccontato la sua storia durante la settima edizione del Grande Fratello affrontando il difficile argomento dell’integrazione nella società delle persone trans. La sua partecipazione al programma è, però, finita bruscamente e Elenoire per volere del pubblico è tornata a casa alla sua vita di sempre.

Recentemente la Ferruzzi è stata intervistata da Le Iene in cui ha rivelato le cifre spese per la chirurgia estetica. Si tratta di una somma incredibile che ha davvero spiazzato tutti.

Le dichiarazioni della Ferruzzi

A Le Iene Elenoire Ferruzzi ha rivelato quanto ha speso negli anni in chirurgia e si può dire che non ha per nulla badato a spese. La donna ha sicuramente un aspetto eccentrico, prosperoso e molto fuori dai canoni estetici a cui siamo abituati.

Con le sue unghie chilometriche, ciglia finte e zigomi iperpronunciati il look della Ferruzzi è sicuramente diventato uno dei più riconoscibili in circolazione. Allo show condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari ha dichiarato:“Per i zigomi sui 6-7mila euro. Labbra? Non mi ricordo, ho perso il conto. Più o meno altri 7mila. Il seno l’ho rifatto cinque volte: ogni volta ho speso 10mila euro. Per il sedere 15 mila”.

Elenoire, poi, risponde, così agli haters che criticano il suo aspetto: “Voi non avete capito una cosa…Sono io che voglio essere esattamente come sono! Io quando mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so visto che rompete tanto le pa**e!”.

Insomma, la Ferruzzi ha ricreato perfettamente l’immagine che ha sempre avuto di sé nella mente dichiarandosi soddisfatta del risultato. Alla domanda su quanto avesse speso in totale per tutte le operazioni fatte Elenoire Ferruzzi risponde: ““Intorno ai 200mila”

Per quanto il suo look possa destare curiosità ed interesse, Elenoire anche nella ricerca estetica cerca di essere sé stessa. Sarà proprio questa la sua carta vincente?