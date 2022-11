Luca Vezil beccato in compagnia di un’altra, anche prima di lasciare la Ferragni! FOTO

Luca Vezil, storico ex di Valentina Ferragni, dopo la fine della relazione con la sorella di Chiara è stato immortalato con un’altra. La Ferragni Junior ufficialmente dimenticata!

Dopo ben nove anni di relazione, la storia tra Luca Vezil e Valentina Ferragni è giunta al termine lasciando tutti i loro numerosi fan completamente sconvolti. Il loro rapporto sembrava davvero solido e i due convivevano da un po’ di anni insieme alla loro cagnolina. Purtroppo, il sogno d’amore si è concluso ufficialmente a metà ottobre.

Le voci di crisi tra Valentina e Luca si rincorrevano da tempo, già da quando durante l’ultima parte dell’estate avevano smesso di postare foto insieme destando sospetti sullo status reale della loro unione.

Ad ottobre la conferma: è finita tra Luca Vezil e Valentina Ferragni. Da allora, però, entrambi hanno deciso di non parlarne più pubblicamente e i due hanno preso strade diverse. Luca e Valentina si stanno dedicando alle rispettive carriere lasciando alle spalle tanti anni di relazione.

Andare avanti non è semplice, ma a quanto pare ci sarebbe qualcuno molto più inquadrato dell’altro. Si tratta di Luca Vezil il quale è stato beccato durante la notte di Halloween in dolce compagnia. Vengono svelate le foto inedite dell’incontro e Luca e la misteriosa ragazza sembrano molto affiatati.

Luca Vezil e la nuova fiamma

Proprio durante la notte di Halloween Luca Vezil è stato paparazzato con una donna che non è la sua ex Valentina Ferragni. La sorella di Chiara, infatti, proprio insieme all’imprenditrice digitale in occasione della festa di Halloween si è recata a Palazzo Parigi a Milano. Con un bel gruppo di amici ha celebrato la notte più paurosa dell’anno dimenticandosi dei suoi problemi sentimentali ma pensando solo al divertimento.

Valentina e Chiara per la festa hanno sfoggiato dei look bellissimi: l‘una era vestita da Katy Perry l’altra da Christina Aguilera. Nel frattempo, però, Luca Vezil è stato fotografato mentre beveva un drink e chiacchiareva in maniera intima con una ragazza in un parcheggio di macchine.

Secondo il settimanale Chi Luca “pare la frequentasse poco prima della rottura con l’influencer”. Insomma a detta del giornale di Alfonso Signorini tra Valentina e Luca ci sarebbe stata una terza incomoda e benché siano voci non confermate dai diretti interessati questa ragazza potrebbe essere il motivo della loro rottura definitiva.

Ecco le foto che dimostrano un nuovo legame speciale di Luca con una misteriosa ragazza!

Il feeling è inequivocabile! Starà all’influencer poi fare qualche dichiarazione in merito a tutta questa piccante vicenda.