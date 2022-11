Paolo Bonolis stavolta va su tutte le furie: è imbarazzo in studio

Paolo Bonolis è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, lo storico programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. In occasione dell’intervista l’uomo ha risposto ad alcune indiscrezioni su sua moglie Sonia Bruganelli. La reazione è spiazzante!

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è sempre di più sulla bocca di tutti. Alcune dichiarazioni della Bruganelli hanno fatto il giro dei giornali di gossip e degli utenti social i quali sostengono che i due vivono come separati in casa.

E’ inevitabile, quindi, che nelle varie interviste a Bonolis e alla Bruganelli per soddisfare la curiosità di tutti vengano poste domande su questo peculiare matrimonio. Ed è ciò che è successo a Paolo Bonolis quando è stato ospitato da Mara Venier a Domenica In.

L’uomo ha fatto incursione durante l’ultima puntata del programma per presentare il suo libro Notte Fonda. L’intervista ha intrattenuto gli spettatori grazie a momenti divertenti ed ironici e al racconto di aneddoti davvero particolari.

Per celebrare la sua lunga carriera televisiva la Venier ha mandato in onda un filmato riassuntivo che mostrava tutti i suoi successi. Bonolis ha poi commentato così: “Come quando prima di morire rivedi la tua vita” dopo aver visto commosso il video.

Il conduttore ha ricevuto anche un saluto da parte di una sua ex valletta Wendy Windham con grande gioia di Paolo. In seguito si è giunti all’argomento spinoso: il suo matrimonio. In verità, alle domande di Mara Paolo Bonolis ha risposto con scaltrezza ed ironia, qualità che certamente gli appartengono di natura.

Le dichiarazioni di Bonolis

Nel corso dell’intervista, una volta tirato fuori il topic Sonia Bruganelli Bonolis ha deciso di smentire definitivamente le voci di crisi con sua moglie. A proposito della questione convivenza ha dichiarato: “Quello è successo perché mia moglie non si tiene un sorcio in bocca. Semplicemente abbiamo preso un appartamento accanto e abbiamo messo una porta perché Sonia vuole il bagno e la camera sua. Lei sta con mia figlia Adele, io con Davide e Silvia. Io non devo chiarire niente, che parlino, me ne frego delle fesserie, mi tocca zero. Se poi il problema è se io e lei…”

Bonolis si è trovato a fare delle precisazioni anche sull’aspetto intimo del loro matrimonio. Alla richiesta di notizie di Mara in cui affermava: “Ecco, vogliamo dare una risposta anche a questo?”, Bonolis ha risposto stizzito: “Sì che rispondo, fatevi i ca**i vostri”.

A questo punto il pubblico è andato in visibilio, tra urla divertite ed appalusi. Il conduttore ha anche parlato del ruolo della Bruganelli da opinionista al Grande Fratello commentando così il suo operato: “Sì, lei è molto brava. Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. Si esprime bene, è molto lucida. Bravo Alfonso Signorini che l’ha scelta”.

Al di là di ogni speculazione sembra che tra Sonia e Paolo Bonolis sembra andare tutto per il verso giusto.