Alberto Matano, annuncio commosso: “Diagnosi di tumore”. Pubblico sconvolto

Lo scorso martedì 8 novembre Alberto Matano ha chiuso la puntata di La vita in diretta con un annuncio importante, una diagnosi di tumore, la notizia ha sconvolto il pubblico.

Quella andata in onda lo scorso martedì 8 novembre è stata una puntata di La vita in diretta molto intensa perché le parole di Alberto Matano hanno commosso tutti perché è stata data una notizia scioccante per il pubblico. Ma cosa è successo?

In questi giorni anche a La vita in diretta come in molte altre trasmissioni della Rai è stata attivata la raccolta fondi per l’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, un’attività di beneficienza che da tempo la Rai attiva nel corso di diverse trasmissioni che si sono occupate di questa e altre campagne di sensibilizzazione.

Queste sono state le parole di Matano per sensibilizzare il pubblico: “Per la ricerca servono risorse. Ogni giorno sono circa mille le persone che ricevono una diagnosi di tumore”. Dopo queste parole il conduttore ha invitato il pubblico a donare attraverso cellulare o rete fissa al 4552.

Le parole di Matano hanno colpito i fan in particolar modo sul tema della diagnosi che ha davvero raggelato il sangue agli spettatori, perché il giornalista ha posto l’attenzione su qualcosa a cui non si pensa spesso.

Matano sul tema della diagnosi

Il discorso di Alberto Matano ha affrontato anche la questione della diagnosi che fatta preventivamente può essere un grande passo avanti: “Tra le persone che ogni giorno ricevono una diagnosi di tumore, ci sono anche nostri cari: amici, familiari, parenti e colleghi”.

Con queste parole il conduttore e giornalista ha sottolineato che certe cose non sono così distanti come sembrano e che a volte possono essere accanto a noi, purtroppo ce le si può ritrovare in famiglia. Per questa ragione si incoraggia sempre alla prevenzione.

Dopo Alberto Matano ha anche sottolineato che la collaborazione tra la Rai e l’AIRC procede molto bene da ventotto anni e sono ormai diversi anni che vengono promosse queste campagne di sensibilizzazione sul tema della cura del cancro.

“Quello che possiamo fare è un piccolo gesto per chi è meno fortunato di noi”, queste sono state le parole conclusive di Matano che ha poi ricordato come poter procedere con la donazione e chiudendo l’appello in questi termini: “Questa è una settimana molto importante […] Doniamo tutti perché la ricerca ci salva la vita” .

Gli ospiti che hanno partecipato al talk sono stati: Valeria Marini, Stefania Orlando e Francesco Paolantoni e naturalmente hanno partecipato alle giuste riflessioni di Alberto Matano sul delicato tema della lotta ai tumori.

In studio c’è stata una commozione generale per un argomento così delicato che purtroppo miete ancora molte vittime e purtroppo anche in età giovane.