Clamoroso flirt: “La moglie di Benigni mi proibì di chiamarlo”, la gieffina ha deciso di parlare

Si tratta di uno scandalo che non ci si sarebbe mai aspettati, Roberto Benigni coinvolto in un flirt con una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nicoletta Braschi avrebbe fatto una sceneggiata e questa concorrente ha così deciso di raccontare tutto.

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi sposata felicemente e innamorata avrebbe avuto un flirt alcuni anni fa con uno dei maggiori comici e registi italiani, nientemeno che Roberto Benigni. Quando venne fuori questo pettegolezzo la moglie di Benigni, Nicoletta Braschi, ha reagito molto male attaccandole il telefono in faccia. Ma questa notizia sarà stata vera?

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, stanno insieme, infatti, da 31 anni e ogni volta che Benigni può non perde occasione per esprimere il suo amore per l’attrice.

Se c’è un uomo che venera la propria moglie questo è sicuramente Benigni, ma il comico è sempre stato così fedele e devoto a sua moglie? A quanto sembra avrebbe avuto un flirt alcuni anni fa con quella che poi è stata una delle concorrenti del Gf Vip.

Ma chi è questa concorrente? Si tratta dell’attrice Eva Grimaldi, che ha detto di essere stata protagonista di un flirt proprio con Roberto Benigni. L’attrice ha parlato di questa cosa durante un’intervista a Belve, in una conversazione con Francesca Fagnini, in cui si è parlato di molte cose della sua vita e della sua carriera e proprio in questa occasione la donna ha confessato questo flirt con Roberto Benigni.

In un estratto dell’intervista ha addirittura detto che l’uomo si sarebbe innamorato di lei: “Lui si era innamorato di me? Penso di sì. Non è durata una sola notte”.

Eva Grimaldi ha parlato di un rapporto sano che le ha fatto bene perché proprio lui l’ha aiutata a smettere con certi vizi: “Dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avrà pensato la Grimaldi sta proprio fuori. Ho fatto uso di cocaina, non ero tossicodipendente ma ho abusato molto. È stato il mio punto più basso, uscivo solo se c’era la droga”.

Eva Grimaldi: quando Nicoletta Braschi l’ha chiamata

Eva Grimaldi ha parlato di un amore che non è durato solo una notte e che evidentemente per l’attrice ha significato qualcosa al punto da chiamare Roberto Benigni, ma ha avuto una sorpresa perché a rispondere, all’altro capo del telefono c’era sua moglie Nicoletta Braschi.

La pungente e sempre puntuale Francesca Fagnini le ha chiesto: “Ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?”.

Su questa provocazione Eva Grimaldi si è irrigidita e ha velocemente cambiato argomento: “Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata. Mi ero innamorata, molto, è un uomo affascinante e intelligente”.

L’attrice però ha voluto parlare anche di un altro amore, nientemeno che Sean Penn di cui ha detto: “Bello, che bono. Non è stata una notte ma una storia mica la do via così. Va bene che mi sono divertita molto ma mi devono conquistare”.