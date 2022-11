Chanel Totti, arriva l’amore: la figlia di Totti è innamorata proprio di lui. Famosissimo

Chanel Totti è innamorata: lo ha fatto capire in un video pubblicato su TikTok, dove è molto seguita. Il ragazzo in questione è un cantante molto famoso; la sua scelta ha stupito tutti

Chanel Totti è la figlia “di mezzo” di Ilary e Francesco ed è molto seguita sui social. In tanti si sono chiesti cosa ne pensasse lei della separazione dei genitori, ma la ragazza è sempre stata piuttosto elusiva, scansando le domande inopportune. Nonostante i suoi sorrisi e i video condivisi su TikTok, sicuramente per lei non è una situazione facile.

Chanel ha 15 anni ma sembra già molto sicura di chi vuole essere. Lo dimostra l’affetto che riceve dai fan, che sono migliaia e la supportano in ogni sua attività. Il suo nome è salito alla ribalta lo scorso luglio, dopo l’annuncio della separazione dei suoi genitori. Essendo sempre stata molto presente sui social le persone ne hanno approfittato per cogliere qualche indizio in più sulla separazione dell’anno.

Lei però non si è fatta scalfire dagli sciacalli e da chi era solo in cerca di scoop, e ha continuato imperterrita per la sua strada dimostrando che in lei c’è molto di più che una semplice figlia d’arte. È arrivato il suo momento di splendere.

Chanel Totti: ecco il suo amore

I suoi video su TikTok sono seguitissimi e in alcuni di questi capita che la ragazza si sbottoni un po’ sulla sua vita e su quello che le piace fare. In uno degli ultimi video ha ammesso di essere “innamorata” di un cantante, ma cos’ha detto davvero la ragazza?

In realtà il video in questione la riprende mentre risponde a una delle challenge del social network: la “sfida” consiste nel valutare la bellezza dei personaggi che si susseguono sullo schermo. Tra questi c’erano Blanco, Biondo, Valerio Mazzei e Bianchino, che però non hanno colpito particolarmente Chanel.

Poi è arrivato lui: Shiva, rapper italiano del 1999 che sta emergendo proprio ora nel mondo della musica. La ragazza ha confessato di considerarlo “bellissimo” e il suo commento ha fatto esplodere le teorie dei fan.

Non si sa se i due si conoscano già, anche perché ci sono 8 anni di differenza, ma è possibile che si siano già incontrati durante qualche evento. Shiva infatti, nonostante si stia facendo un nome soltanto ora, bazzica nel mondo della musica da quando aveva 15 anni.

Il suo è stato solo un commento innocente, ma alla sua età non sarebbe strano se stesse frequentando qualcuno. Chissà, forse tra poco porterà anche lei a casa un ragazzo da far conoscere ai genitori così come ha fatto Cristian, il primogenito.