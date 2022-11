Ilary Blasi parla del suo nuovo flirt: “È molto più anziano di me…” | confessione inaspettata

Ilary finalmente ha parlato raccontando tutta la verità sul presunto flirt con Edmondo Israilovici: “Ci conosciamo da 15 anni, è molto più anziano di me”. Ecco la sua rivelazione completa postata sui social.

Ilary racconta la verità sul rapporto con Edmondo

Da tempo si parla di un nuovo uomo entrato nella vita di Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti: la persona in questione è Edmondo Israilovici, paparazzato insieme alla conduttrice dell’Isola dei Famosi durante una cela in una serata romana.

Dopo la tormentata separazione con Totti, Ilary non si è espressa molto se non tramite i suoi profili social che ha utilizzato per mandare svariate frecciatine al suo ex marito. Al contrario, Totti ha rilasciato un’intervista bomba al Corriere della Sera, nella quale raccontava tutta la sua verità.

Il mondo del web e la stampa freme aspettando il momento in cui anche la Blasi deciderà di raccontare una volta per tutte la sua versione. Per ora, non ha ancora rilasciato nessuna intervista ufficiale.

Inaspettatamente, però, Ilary ha deciso di esporsi per raccontare tutta la verità sul rapporto che la lega a Edmondo Israilovici, da quando si sono conosciuti ad oggi. La confessione completa ha sorpreso il web, che non si aspettava un tale slancio di sincerità dalla conduttrice romana.

La rivelazione sui social

Ilary ha deciso di fare chiarezza con alcune storie Instagram a proposito del rapporto con Edmondo Isralovici, immobiliarista e socio fondatore di un’importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare raccontare del loro rapporto attraverso delle storie in cui inquadra proprio Edmondo, seduto accanto a lei in un ristorante, come l’ultima volta che sono stati paparazzati insieme dal settimanale femminile Diva e Donna.

Ilary spiega a legarli è solo una bella amicizia che li unisce da ben 15 anni. Non c’è nessun flirt nell’aria.

“Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta“, ha detto scherzando sui rumors che la vedevano protagonista e innamorata.

“Dimmi la verità, adesso rimorchi di più?“, gli chiede. E lui risponde: “No, mi hai bruciato“.

Non solo, la conduttrice si è presa del tempo per spiegare ai propri followers la natura del rapporto che li lega da molto tempo. “Ci conosciamo da 15 anni, praticamente mi hai visto crescere… Sei molto più anziano di me“, continua.

“Comunque donne, Mondo è single, vi lascio il tag, approfittatene“. E per concludere in bellezza i due si sono scattati un bel selfie che poi hanno postato sulle storie. Chiarezza fatta.