Claudio Amendola e Francesca Neri il divorzio è ufficiale: “Manca solo la firma del giudice” | finita per sempre

Claudio Amendola e Francesca Neri si dicono addio per sempre. Dopo ben 25 anni di matrimonio, i due attori hanno deciso di scrivere la parola fine vicino alla loro relazione. La notizia lascia il mondo dello spettacolo sotto choc. Ecco cosa sta succedendo.

Matrimonio al capolinea

Della presunta separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri se ne parlava già da tempo, ma prima d’ora non erano mai arrivate notizie ufficiali. Oggi non c’è più dubbio: il loro matrimonio è arrivato al capolinea e i due attori hanno deciso di lasciarsi per sempre. Tutto è pronto per procedere legalmente con il divorzio.

L’amore tra i due era nato durante proprio sul set, durante le riprese della pellicola Mani forti ed era stato coronato da una cerimonia a New York acclamata da tutta Italia. Dal loro matrimonio, inoltre, è nato un figlio, Rocco Amendola, che ora ha 12 anni.

Dopo 25 anni insieme, però, oggi i due hanno deciso di mettere un punto al loro amore e di dirsi addio per sempre. Ecco cosa è successo alla coppia di attori.

Claudio Amendola e Francesca Neri si separano

Da tempo c’era aria di separazione, ma quanto pare, ormai è una notizia ufficiale: il matrimonio tra Amendola, l’attore della famosa serie tv all’italiana I Cesaroni, e la Neri è giunto ufficialmente alla fermata finale e non ha intenzione di fare manovra.

Secondo i rumors già si parla di separazione dei beni: infatti, è previsto che la loro casa rimanga all’attrice, mentre del mantenimento del figlio si farà carico interamente Claudio Amendola.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, i documenti necessari per mettere nero su bianco l’accordo di separazione sono tutti pronti e aspettano solo di essere sottoscritti da un giudice, che pare sia lo stesso legale di Francesco Totti e Antonio Conte.

Le carte sono pronte per essere firmate

Insomma, mentre fino a poco tempo fa si ipotizzava che le cose tra i due non andassero bene, oggi possiamo dire quasi con certezza che Amendola e la Neri sono pronti a presentarsi in tribunale per procedere con la separazione.

Il motivo che li ha portati a prendere questa drastica decisione è ancora sconosciuto e bisognerà aspettare che uno dei due coniugi rilasci un’intervista o si esprima tramite i social per capirne di più.

Nonostante questo, sembra che i due abbiano già deciso e tutte le questioni legali siano già state sbrigate, ora resta solo da incontrare il giudice.

Quindi, non ci sono più dubbi: Francesca e Claudio si stanno separando. Proprio nelle scorse settimane i due avrebbero depositato l’accordo nelle cancellerie del Tribunale di Roma.