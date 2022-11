Federica Pellegrini, la devastante problematica: non passa più

Federica Pellegrini è sicuramente la più famosa nuotatrice italiana di tutti i tempi. La grande campionessa si è ritirata qualche tempo fa lasciando un vuoto in tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.

Federica Pellegrini è stata veramente la più importante nuotatrice italiana, conosciutissima nel mondo e apprezzata dai tanti fan di questo sport. La sua carriera vanta numerosi successi tra Mondiali, Europei ed Olimpiadi ed è proprio dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 che la donna ha deciso di ritirarsi dall’agonismo per dedicarsi ad altri progetti.

Nessuno, però, riesce a dimenticare i suoi trionfi nonostante Federica sia comunque una presenza fissa nello spettacolo italiano grazie a diverse apparizioni in vari programmi televisivi. La Pellegrini, infatti, è stata una giudice dello show di Sky Italia’s got Talent dimostrando le sue doti ironiche e una notevole capacità di stare sul piccolo schermo.

Dopo aver lasciato il nuoto, Federica Pellegrini si è lasciata andare a confidenze personali in svariate interviste nei salotti di Verissimo o Domenica In all’interno dei quali ha più volte dichiarato il suo amore per Matteo Giunta.

La relazione tra Federica e Matteo, suo preparatore atletico e cugino del suo storico ex Filippo Magnini, è stata tenuta per molto tempo nascosta proprio per evitare il fastidioso clamore mediatico che ha sempre accompagnato la vita della nuotatrice. A seguito del ritiro però le cose sono cambiate ed il loro amore è diventato pubblico.

Matteo e Federica si sono sposati alla fine di questa estate nella bellissima cornice di Venezia coronando un meraviglioso sogno d’amore. Sicuramente il prossimo passo potrà essere quello di allagare la famiglia e di diventare mamma. Però, a distanza di qualche tempo dall’abbandono alle gare, la Pellegrini pensa ancora al suo primo amore.

Il post di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha usato il suo Instagram per pubblicare un post molto nostalgico che riguarda la sua carriera nel nuoto. La donna ha postato una sua foto in bianco e nero, in piscina con gli occhialini e la cuffia con un’espressione intensa e le gocce d’acque che cadono sul viso.

La caption è davvero significativa. Infatti, la Pellegrini scrive: “My soul” ossia “La mia anima” a testimonianza di quanto ancora sia molto importante il nuoto per Federica e di quanto in realtà le manchi particolarmente.

La Pellegrini è, però, in un’altra fase della sua vita: sta costruendo dei progetti lavorativi paralleli e conserva stretta il desiderio di crearsi una famiglia. Le basi per la felicità ci sono tutte, soprattutto perché al suo fianco ci sarà per sempre Matteo.