Kate Middleton: ve la ricordate da giovane? Di una bellezza disarmante. Foto esclusive

Kate Middleton è la tanto amata moglie di William, il prossimo erede al trono inglese. È una donna bellissima, ma l’avete mai vista da giovane? La sua bellezza vi toglierà il fiato.

Kate Middleton è amata dal popolo inglese ed è ormai un’icona di stile in tutto il mondo. La sua grazia ed eleganza la contraddistinguono e la rendono una delle donne più belle del mondo. Ma l’avete mai vista da giovane? Era ancora più bella.

Per lei e William è stato amore a prima vista: i due si sono conosciuti alla St. Andrews University, un college inglese molto prestigioso. Era il 2001 quando i due si incontrarono per la prima volta e Kate aveva solo 19 anni. I due cominciarono a frequentarsi fin da subito e presto divennero una coppia.

William fu colpito dal primo momento che la vide e non potrebbe essere altrimenti: Kate Middleton era ed è una donna bellissima. Conoscendosi, poi, il futuro re si è innamorato dell’eleganza e dell’intelligenza della sua futura moglie e ha scelto la sua compagna per la vita.

Kate è nata a Reading il 9 gennaio del 1982 e ha sempre vissuto coi genitori, sua sorella Pippa e suo fratello James. La donna ha sempre ricevuto un’educazione di primo livello, che l’ha resa la nobile tanto amata che conosciamo e seguiamo tutti.

Kate Middleton, da giovane era ancora più bella

La moglie di William può vantare una bellezza naturale che fa invidia a molte. La donna non è mai ricorsa alla chirurgia estetica e ora esibisce un viso meraviglioso che non ha nulla da invidiare alle donne più belle del pianeta. La sua innata bellezza non sta affatto sfiorendo sebbene gli anni passino.

Difficile quindi credere che da giovane fosse ancora più bella, eppure è così: le foto di quando aveva 18 anni, poco prima che conoscesse William, lo dimostrano. La futura regina consorte era una vera rubacuori e ne ha spezzati molti dopo essersi fidanzata con il principe e futuro re.

Ma la bellezza non è l’unico pregio di Kate, tutt’altro: la futura regina è una donna molto intelligente e rispettosa, oltre ad essere sempre sorridente. Kate Middleton non si tira mai indietro di fronte ai doveri dei reali ed è sempre in prima linea per difendere temi a lei cari insieme al marito.

Le sue personalità e presenza uniche la rendono uno dei membri più seguiti e amati della famiglia reale, tanto da essersi resa meritevole di essere l’unica erede dei gioielli della regina. Un lascito che nasconde molto orgoglio ma anche tante responsabilità.