Alessandro Carollo, tutto sul nuovo fidanzato di Paola Barale: Ecco chi è

Paola Barale è stata ospite di Serena Bortone e durante l’intervista dai discorsi della showgirl è trapelato che la donna potrebbe avere un nuovo fidanzato, pur avendo fatto intuire questa cosa, però la donna ha specificato che è troppo presto per parlarne. Ecco cosa sappiamo.

Paola Barale è stata ospite di Oggi è un altro giorno e in questa occasione ha rivelato di avere un uomo da un po’ di tempo, anche se non parla ufficialmente di fidanzato.

Come sappiamo Paola Barale è tra i protagonisti di Ballando con le stelle e ha raccontato a Serena Bortone di essere da un po’ di tempo legata sentimentalmente a un uomo che la ricambia anche se non se la sente di parlare di fidanzato. Sul web circola il nome di Alessandro Carollo, comparso sui social insieme a lei di recente.

Alessandro Carollo è più giovane di Paola Barale di 15 anni e pare che sia stato proprio lui a fare di tutto per conquistare la donna, inizialmente reticente. Come sappiamo la storia più lunga e più popolare di Paola Barale è stata quella con Raz Degan con il quale non sembra essere finita bene e per un po’ la showgirl non ha avuto più storie. Solo di recente, ospite a Oggi è un altro giorno si è aperta di più con la conduttrice e ha raccontato un po’ della sua attuale vita personale.

Alessandro ha 40 anni è osteopata e molto conosciuto nel mondo delle celebrità, proprio per questo motivo si sono conosciuti i due. Ultimamente la coppia si è vista molto sui social in foto e video e pare che la storia d’amore sia iniziata in realtà nel 2019, ma pare si sia concretizzata solo di recente. Carollo ha collaborato anche con la squadra della fiorentina.

Paola Barale, un nuovo amore?

Paola Barale ha sempre mantenuto il silenzio negli ultimi tempi per quanto riguarda la sua vita sentimentale e probabilmente le ragioni sono da riscontrarsi nel boom mediatico vissuto nella storia con Raz Degan dal momento che entrambi, al tempo della loro storia erano molto famosi e molto amati.

Con Raz Degan la sua storia si è conclusa nel 2015 e la donna in seguito ha voluto mantenere il riserbo, tanto da dichiararsi sempre single e non intenzionata a un nuovo rapporto. Solo durante la sua ospitata da Serena Bortone durante il programma Oggi è un altro giorno, la showgirl si è lasciata andare ad alcune confidenze, ciò anche grazie alle incalzanti domande della stessa conduttrice, la quale, tra le altre cose, ha chiesto alla showgirl un commento sulle affermazioni di Selvaggia Lucarelli che con ironia aveva detto di essere sessualmente attratta da Paola Barale.

Proprio in relazione a questo commento Paola Barale si è lasciata andare a una confidenza in cui dichiarava di avere il cuore impegnato: “Non sono innamorata o fidanzata, ma c’è un uomo a cui penso ultimamente”. Come abbiamo detto ha specificato di essere ricambiata anche se questa persona non si comporta sempre benissimo, “come tutti gli uomini”, anche per questa ragione la coppia non è ufficiale.

Naturalmente questa dichiarazione ha fatto esplodere il gossip più sfrenato, gossip al quale è abituata da un po’ dal momento che le sono già stati attribuiti tanti presunti flirt, l’ultimo con il suo maestro di ballo a Ballando con le stelle, Roly Maden.

Raz Degan però non è l’unico ex famoso di Paola Barale, Gianni Sperti (opinionista di Uomini e donne e ex ballerino) è stato suo marito. Un riferimento a lui è stato fatto da Fabio Canino durante Ballando quando ha detto: “Con la danza hai in comune solo il tuo ex”, commento al quale lei ha risposto: “Sarà per questo che sono moscia nel ballo”, frase sicuramente non felice nei confronti del suo ex e che probabilmente evince un rapporto chiuso male.