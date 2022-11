Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tremendo incidente stradale: Le condizioni dell’ultim’ora

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati vittime di un incidente stradale e con loro in auto c’era anche Marco Fantini. Ecco come stanno.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati recentemente vittime di un incidente stradale, con loro c’era anche Marco Fantin. Malgrado la paura vissuta i tre sembrano stare bene ma come sono andate le cose per davvero?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato di essere stati vittime di un incidente e lo hanno fatto attraverso i loro canali social, Instagram soprattutto. Cecilia ha raccontato di sentirsi davvero fortunata per come sono andate le cose perché il rischio era che potesse accadere qualcosa di più grave.

La showgirl è convinta che nel momento cruciale dell’incidente ci deve essere stato un angelo custode che li ha protetti e per questo si sono salvati. In macchina come abbiamo detto c’era Marco Fantini e viaggiavano sulla A4 Verona. L’ex tronista di Uomini e Donne e Ignazio hanno lavorato insieme quando hanno sfilato insieme per Intimissimi, poi hanno stretto amicizia e tra le tante cose che hanno condiviso c’è stata anche questa esperienza.

Ignazio Moser è stato il primo a esprimersi su questa drammatica esperienza, quando ha condiviso un breve video da lui girato e poi condiviso sui suoi canali che li vedeva tutti in auto. Nel video lui spiega la situazione e riesce anche a trovare la forza di ironizzare sulla cosa, una volta appurato lo scampato pericolo. Ma come si sono svolti i fatti?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vittime di un incidente

La coppia Rodriguez – Moser ha voluto raccontare la loro esperienza sui rispettivi canali social per condividere con i fan che certamente si sarebbero preoccupati, la loro esperienza. Ecco le parole dei due, in merito a quanto accaduto: “La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong… anche stavolta è andata”. Cecilia Rodriguez in coda a questo commento di Moser ha voluto condividere con i suoi fan le sue impressioni rispetto all’incidente.

“Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente. Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata”.

Marco Fantini, dal canto suo ha ironizzato con un commento: “Inizio di giornata al top”, che evidentemente aveva lo scopo di esorcizzare la paura che si sono presi tutti e tre.

Per fortuna tutto è andato bene e non ci sono state gravi conseguenze, solo per questa ragione sono riusciti a riderci su. La coppia sta bene e questa esperienza è stata, per fortuna, solo un aneddoto.