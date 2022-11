Matrimonio a prima vista: è accaduto l’impensabile, un terribile episodio | Si scatena la furia

Una coppia di Matrimonio a Prima vista ha subito un episodio terribile. Le parole della coppia hanno sconvolto il pubblico.

Matrimonio a Prima Vista è un programma di Real Time estremamente seguito e curioso. Lo show, basato sul format danese Married at First Sight, ormai ha raggiunto la sua sesta edizione e il suo essere sostanzialmente un esperimento d’amore estremo è la cifra caratterizzante il suo successo televisivo.

Un team di esperti sono chiamati a formare 3 coppie con sei partecipanti single pronti a dire “Sì, lo voglio”. Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, lo psicologo Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma sono i tre esperti che accoppiano i sei concorrenti, coadiuvati a partire dalla settima stagione anche dal supporto del life-coach, Andrea Favaretto.

L’obiettivo? Sposarsi con perfetti sconosciuti… e vedere se funziona. La conoscenza la si fa solo dopo avere messo le fedi al dito, pronti per partire in viaggio di nozze e condividere (almeno) un pezzo della loro vita, o forse tutta. Dopo sei mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o chiedere il divorzio.

Insomma Matrimonio a Prima Vista è, oltre che un fenomeno televisivo, un esperimento sociale che vuole dimostrare che è possibile trovare l’anima gemella, la persona giusta, basandosi solo ed esclusivamente “sulla carta”.

Le affinità che vengono messe in relazione tra i concorrenti non sempre sono sufficienti a far procedere con successo le coppie. Spesso i concorrenti restano delusi dall’aspetto fisico del partner che gli è stato assegnato e con diverse difficoltà si rapportano tra loro per arrivare a fine programma laddove la necessità dei compromessi si staglia all’orizzonte.

E se alcune coppie scoppiano, altre invece, resistono e vanno a gonfie vele, riuscendo addirittura a far nascere davvero un sentimento sincero e profondo tra loro.

Come è successo alla coppia formata da Martina Ospedaletti, commessa e Francesco Muzzi, tassista, frutto della sesta stagione del reality, che hanno scelto di rimanere insieme, dando atto alla promessa di matrimonio fatta all’epoca della loro unione .

Recentemente però Francesco ha rivelato che lui e la moglie sono stati vittime di un episodio davvero terribile. Il racconto è stato affidato al profilo Instagram di Francesco, vittima di un episodio di discriminazione decisamente becera avvenuto in uno dei più noti locali di Roma, che ha lasciato i followers e gli utenti della rete davvero shockati.

È incredibile che ancora oggi, nel 2022, possano ancora accadere episodi simili e nonostante tutta l’educazione sul tema fatta, i risultati tardano ad arrivare.

Ma cosa ha scatenato l’ira dei follower di Francesco, e non solo?.

Il fatto è questo: desiderosi di passare una serata tranquilla in compagnia di una coppia di amici in un noto locale di Roma, Martina e Francesco si sono visti sbattere la porta in faccia, per così dire, dal bodyguard all’ingresso del locale. O meglio, Martina e l’amica sarebbero anche state ammesse all’interno, ma Francesco no. La ragione?

Il dress code del locale impedisce l’ingresso di persone tatuate e Francesco, avendo diversi tatuaggi non ha potuto varcare la soglia della struttura. “Se ci fosse stato Fedez al mio posto” ha esordito Muzzi furioso sul suo profilo Instagram. “Sono sicuro che lo avrebbero fatto entrare, anche se è tatuato come me” ha proseguito deluso. “Ma io non ho i suoi stessi soldi”.

Uno sgradevole episodio che ha lasciato a molti l’amaro in bocca, tanto più che la coppia ha recentemente annunciato di aspettare il/la primo/a figlio/a insieme.