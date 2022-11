Francesca Chillemi: “È finita, non ce l’ha fatta” | il triste annuncio ha sconvolto tutti

Viola come il mare è destinato a finire e la notizia ha rattristito molti fan della serie con Francesca Chillemi e Can Yaman. Ecco cosa succederà adesso.

Non si sa ancora se ci sarà un proseguo della storia, ma i fan sono già molto tristi: Viola come il mare sta per volgere a termine ed è incerto il suo futuro.

La serie tv che vede come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani, che nel tempo si sono affezionati alla trama e ai personaggi. Ora che la serie sta per terminare, alcuni non riescono a farsene una ragione. L’aggravante è che non si sa ancora se ci sarà un seguito.

Nonostante i buoni ascolti complessivi, l’ultima puntata – andata in onda venerdì scorso – ha deluso le aspettative. Sembra che la fiction sa stata sorpassata a livello di share da un famoso programma televisivo della Rai.

Francesca Chillemi e Can Yaman hanno fatto impazzire i fan interpretando i protagonisti di Viola come il mare. Molti pensavano che tra i due ci fosse una sintonia speciale, ma alla fine è emerso che il loro rapporto si limita solo ed esclusivamente all’amicizia.

Nessun flirt all’orizzonte per i due, anche perché lei è impegnata con un altro uomo. Lui, invece, sembra che stia conoscendo una nuova donna.

La serie tv va in onda il venerdì in prima serata su canale 5, ma durante l’ultima trasmissione è stata superata da un altro programma firmato Rai, che ha abbassato molto gli share.

La notizia non è stata ben accolta dalla rete televisiva Mediaset, che ora è indecisa sul futuro del programma che non smette mai di entusiasmare gli italiani. In queste settimane gli ascolti sono variati, però stavolta la Chillemi ha dovuto incassare un altro colpo. Lo stesso vale per l’attore turco Can Yaman.

La sconfitta di Viola come il mare

Carlo Conti ha battuto la fiction con 4.129.000 spettatori pari al 24.7% di share. Viola come il mare ha tenuto incollati davanti allo schermo 2.672.000 spettatori pari al 15.7% di share. Il programma di Conti ha accolto grandi volti della tv attraendo molti telespettatori, che hanno deciso di cambiare canale.

Francesco Paolantoni, Gabriele Cirillo e Biagio Izzo si sono cimentati in un’esibizione canora sulle note dell’intramontabile canzone “O sole mio”, accattivando il pubblico italiano, che ha accantonato per una sera la fiction firmata Mediaset.

Un duro colpo da incassare sia per la rete televisiva che per i due attori, Francesca Chillemi e Can Yaman, che ora sono in un limbo: non è certo che la fiction verrà rinnovata.