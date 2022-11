Luigi Strangis confessa la sua malattia: “È stata dura, non pensavo di riuscirci” | parole toccanti

Nella giornata internazionale del diabete Luigi Strangis ha confessato come affronta la sua malattia. Ecco il racconto inedito del vincitore dell’ex edizione di Amici.

Ha vinto Amici 21 – il programma condotto da Maria De Filippi – e ha scalato le classifiche italiane: Luigi Strangis è uno dei cantanti emergenti più apprezzati dal pubblico. Quando era un concorrente del talent show si è sempre dimostrato forte e ha raccontato delle difficoltà che ha vissuto durante la sua adolescenza senza mai farsi abbattere.

Nel giorno dedicato al diabete, si è aperto ai suoi fan confessando la sua malattia. Ha raccontato come la affronta ogni giorno da ormai parecchi anni. Pochi sapevano che l’ex allievo di Rudy Zerbi ne soffrisse. Ecco cosa ha raccontato.

Utilizzando il suo canale social, Luigi ha spiegato ai suoi numerosi followers in che modo convive ormai da anni con il diabete. Nel video puntualizza che il primo passo per affrontare la malattia è quello di ascoltare con attenzione i consigli dei medici e seguirli passo dopo passo nel percorso di guarigione.

Luigi non ha mancato di ringraziare la sua famiglia che fin da subito gli è stata vicino e l’ha esortato a prendere la malattia con il giusto atteggiamento, senza mai abbattersi. Nonostante questo, il cantante ci ha tenuto a precisare che all’inizio non è stato semplice per lui affrontare il problema, né tantomeno superare alcuni limiti pratici che il diabete impone.

Non pensava di essere capace di fare da solo le punture sulla pancia, invece ha superato anche questa paura, diventata un ostacolo, e adesso è perfettamente autonomo.

Il messaggio

Luigi Strangis lancia un importante messaggio di speranza in un giorno rappresentativo per tutti coloro che ogni giorno combattono contro il diabete, tra cui anche i più giovani.

L’ex vincitore di Amici, infatti, ha dichiarato di vivere una vita normale come gli altri ragazzi della sua età, senza dover rinunciare ad abitudini varie o vita sociale. La chiave è sicuramente l’amor proprio e la voglia di non lasciarsi abbattere dal nemico, affrontandolo di petto e con costanza.

Luigi ha specificato che conduce uno stile di vita sano, caratterizzato da un’alimentazione corretta e molta attività fisica. Un aspetto importante, sottolinea, è ascoltare sempre i medici e seguirli nel percorso che indicano.

L’esempio del cantante deve essere da monito per tutte le persone, giovani compresi, che soffrono di diabete: esattamente come ha spiegato Luigi, non bisogna farsi abbattere dalla malattia, ma saperla affrontare con la chiave giusta.