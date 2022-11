Stefano De Martino senza freni, “non so che padre sono…” dichiarazioni rivelatorie!

Stefano De Martino, ospite del programma di Ilaria d’Amico racconta la sua nuova vita con Belen Rodriguez. Le dichiarazioni sono davvero rivelatorie!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono la coppia più chiacchierata degli ultimi dieci anni. Sin dal loro primo incontro fino ad ora, i due si sono resi protagonisti di un incredibile tira e molla durato moltissimo tempo. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine scoppiato nel programma Amici di Maria De Filippi quando lui era un ballerino professionista e lei ospite speciale.

La loro storia ha fatto davvero scalpore a causa delle rispettive relazioni precedenti, Emma Marrone per De Martino e Fabrizio Corona per la Rodriguez. Eppure, sono riusciti a smentire tutti coloro che li ritenevano una coppia spacciata in partenza grazie soprattutto alla nascita del figlio Santiago, avvenuta poco dopo il loro incontro.

Nel 2013 i due si sono sposati con una bellissima cerimonia al cospetto di amici, parenti e del piccolo Santiago. Poco dopo, nel 2016 la storia è terminata e Belen e Stefano sono andati avanti seguendo strade diverse e incorrendo in altre relazioni. La verità è che entrambi non hanno mai smesso di cercarsi ed amarsi: proprio per questo Belen e Stefano si sono riconciliati più volte nel tentativo di recuperare la famiglia.

Durante una delle loro pause la donna ha avuto una figlia da un altro uomo, Antonino Spinalbese attualmente concorrente del Grande Fratello. Da quasi un anno Belen e Stefano sono di nuovo insieme e nonostante cerchino di mantenere il più stretto riserbo sul rapporto, la curiosità dei media è sempre altissima.

Il conduttore e ballerino ha rilasciato un’emblematica intervista ai microfoni di Ilaria D’Amico nella sua trasmissione “Che c’è di nuovo” dove spiega un po’ la situazione attuale.

L’intervista di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha fatto due chiacchiere con Ilaria D’Amico nel suo programma “Che c’è di nuovo” in onda su Rai 2. De Martino ha confessato alcune sensazioni sulla paternità e ha dichiarato: “Mio figlio ha 9 anni, sono diventato padre quando avevo 23 anni, l’ho fatto con quella giusta dose d’incoscienza. Ed è stata la cosa migliore che ho fatto”

E riguardo alla sua bravura in quanto padre ha affermato: “Io ci metto tutto l’amore del mondo. Ma non so che padre sono, dovremo chiederlo a lui (Santiago) quando avrà 18 anni. I figli sono i giudici migliori”.

Nella famiglia di Belen e Stefano adesso c’è un nuovo membro: Luna Marie, la figlia di Belen avuta con Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino ha più volte dichiarato di sentirsi come uno zio per la piccola cercando di rispettare gli spazi da genitore acquisito. A proposito della possibilità di diventare nuovamente padre Stefano De Martino ha dichiarato: “Io ne ho fatto solo uno, ma presto e ho ancora tempo. Siamo già una famiglia allargata, quindi non ci allarghiamo più di tanto ulteriormente”.

Prima di un nuovo bambino, insomma, c’è tempo, almeno fino a quando tutti non si saranno abituati a queste nuove dinamiche familiari.