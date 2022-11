Lady Diana: l’intervista estorta con l’inganno è costata 1.6 milioni di dollari alla BBC

La BBC dona una cospicua cifra per via dello scandalo di Lady Diana. Il gesto lascia tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

La prospicua somma

Mossa eclatante dalla BBC, che ha deciso di donare in beneficenza tutti i proventi ottenuti dalll’intervista-scandalo estorta a Lady Diana nel 1995.

Tutti ricorderanno l’intervista scandalo rilasciata da Lady Diana alla BBC: da quel momento in poi tutto è andato a rotoli e molti riconducono quell’intervista alla causa della sua tragica morte.

A distanza di anni arriva una gesto dal servizio radiotelevisivo del Regno Unito che nessuno si aspettava. Durante l’intervista, Lady Diana si era aperta a una toccante confessione, convinta di poter essere finalmente libera di esprimere la sua verità. Evidentemente si sbagliava.

Non immaginava che quell’intervista le sarebbe stata esorta con l’inganno. La chiacchierata con il giornalista Martin Bashir ha decretato un’eclatante svolta nella sua vita: da quel momento, niente per la principessa del popolo è stato più lo stesso.

Come ha dimostrato l’ex giudice della Corte Suprema inglese John Dyson, le informazioni all’ex moglie di Carlo erano state estorte con modalità del tutto sbagliate e immorali: prima guadagnando la fiducia di suo fratello Charles Spencer, poi mostrando documenti falsi che dimostravano la presunta gravidanza della tata Legge-Burke, rimasta incinta del Principe Carlo per poi decidere di abortire.

Ora l’emittente inglese fa ammenda alla famiglia reale donando in beneficenza i proventi dell’intervista-scandalo. Non sono passate tante settimane da quando il direttore della BBC Tim Davie si è scusato pubblicamente per le dinamiche e le conseguenze dell’intervista scandalo a Lady Diana.

“Se avessimo svolto correttamente il nostro lavoro, lei avrebbe saputo la verità vivendo la sua vita. Abbiamo deluso lei, la Royal Family e il nostro pubblico. Quell’intervista ha fatto male a troppe persone”, ha dichiarato il direttore.

Non solo, la BBC si è dichiarata pronta a donare in beneficenza tutti i proventi derivati dall’intervista. L’emittente ha già selezionato alcune associazioni benefiche a cui mandare i ricavi ottenuti da quella conversazione così intima ed estorta con l’inganno.

Le donazioni

L’intera somma ammonta a 1.6 milioni di dollari ed è stata suddivisa tra Centrepoint, l’English National Ballet, la Great Ormond Street Hospital Children’s Charity, la Leprosy Mission, il National Aids Trust, la Royal Marsden Cancer Charity e il Diana Award. Oltre a questo, sono stati disposti risarcimenti da 200mila sterline per l’ex tata reale Tiggy Legge-Bourke e da 100mila sterline per Patrick Jephson, il segretario personale di Lady D.