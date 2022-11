Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: “Scatenerò l’inferno”, la vendetta del fotografo continua

Fabrizio Corona torna a minacciare Ilary Blasi con delle rivelazioni molto scottanti sulla sua separazione. Il fotografo vuole vendicarsi della showgirl

Il fotografo più conosciuto d’Italia prosegue la sua vendetta contro Ilary Blasi, minacciandola ancora una volta di rivelare i segreti riguardo la separazione con Francesco Totti. Segreti, secondo Fabrizio Corona, che potrebbero metterla in guai molto grossi.

Negli scorsi mesi il fotografo aveva già attaccato l’ex coppia, dopo che il suo profilo Instagram era stato segnalato e chiuso. “Pensano di potermi fermare con delle segnalazioni” ha scritto Corona tramite il profilo del figlio. Ora ha aperto un canale Telegram dove, ha detto, continuerà a pubblicare i suoi contenuti.

Aumenta il numero di chi interviene nella faida Totti-Blasi, schierandosi da una parte o dall’altra. I sostenitori dell’ex calciatore condannano Ilary per il suo tradimento e per aver lasciato da solo Francesco nel momento del bisogno; chi è dalla parte della showgirl, invece, ritiene di cattivo gusto l’intervista di Totti al Corriere della Sera.

Tra chi parteggia per Totti c’è anche l’amico Alex Nuccetelli, che ha svelato anche alcuni segreti dell’accordo tra i due ex coniugi. Ilary ha deciso di querelarlo, accusandolo di aver detto cose false che la mettono in cattiva luce.

Nel frattempo, seppur a fatica, proseguono le pratiche della separazione. L’ostacolo principale, come sempre, è la divisione dei beni e il mantenimento chiesto da Ilary per lei e i figli. La showgirl ha chiesto decine di migliaia di euro al mese per sé e per i tre figli.

Vicino a Totti rimane Noemi Bocchi, la donna che ha conquistato l’ex capitano della Roma e lo ha aiutato in un periodo buio. I due si stanno frequentando da diversi mesi e ormai fanno davvero sul serio.

Fabrizio Corona minaccia Ilary Blasi

Tra Corona e Ilary Blasi non è mai corso buon sangue. Molti si ricorderanno dell’attacco di Ilary contro Fabrizio quando lui aveva rivelato un presunto flirt (mai confermato) tra Totti e Flavia Vento. La showgirl aveva attaccato il fotografo perché non aveva avuto rispetto di lei mentre era incinta di Cristian, il primogenito dell’ex coppia.

Fabrizio Corona non ha mai dimenticato l’accaduto e ora è pronto a farla pagare alla showgirl con delle indiscrezioni sul suo matrimonio ormai finito. Sul suo canale Telegram, che ha già 12 mila iscritti, ha condiviso queste parole: “Racconteremo tutto quello che non si può sapere. E allora ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l’inferno“.

Ilary Blasi non ha commentato la minaccia. Corona ha davvero del materiale compromettente o il suo è solo un modo per mettere in difficoltà la showgirl? Staremo a vedere.