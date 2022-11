Antonino Spinalbese: “Pesavo 20kg…” la grave malattia entrata nella sua vita

Antonino Spinalbese ha condiviso un brutto dramma che lo ha colpito diversi anni fa, una brutta situazione da cui è riuscito a uscire con estrema difficoltà e che ancora oggi ricorda con molto dolore

Antonino Spinalbese non è sempre stato così come lo conosciamo oggi: qualche tempo fa era una persona molto diversa, più magra e anche più sofferente per una questione molto delicata. L’ex di Belen Rodriguez ha parlato del suo dramma e di quanto ancora il trauma si faccia sentire.

Lo conosciamo tutti come un ragazzo divertente, solare, aperto e con un fisico mozzafiato, ma Antonino Spinalbese non è sempre stato così. Nella sua vita ha dovuto affrontare una tremenda situazione che lo ha gettato nello sconforto e lo ha reso irriconoscibile.

Antonino Spinalbese: “Profondo disagio”

Durante un’intervista il ragazzo ha parlato del suo rapporto con Belen e della loro rottura, un evento che lo ha gettato nello sconforto più totale. Sconforto che gli ha causato un forte stress e lo ha messo addirittura in pericolo. “Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino 2 costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. È un lieve trauma, ma le sorprese non erano finite” ha raccontato.

Purtroppo una volta tornato a casa scopre un’altra terribile verità: comincia a non sentirsi bene e corre a fare degli accertamenti in ospedale a causa di un dolore all’intestino. “Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita. Uscito dall’ospedale non ero più Antonino. La bilancia conferma la sentenza: avevo perso 13 chili” ha spiegato.

Da qui è cominciato un periodo di forte disagio: il ragazzo è rimasto molto scosso dall’incidente e dalla scoperta e sentiva che quel corpo non gli apparteneva più. “E non era l’unica cosa che avevo perso, lì in mezzo c’era anche una delle cose più importanti per me: il mio aspetto fisico, la mia forma fisica. ‘Mens sana in corpore sano’.

Per me il fisico è sempre stato il mezzo per star bene con me stesso, anche a livello mentale. Tanto che iniziai a vestirmi in modo strano per non farmi riconoscere per strada, ero pervaso dalla vergogna. Una vergogna tale dal bloccarmi nell’andare in palestra” ha continuato.

Fortunatamente poi ha trovato un personal trainer che lo ha rimesso in sesto e, cosa più importante, gli ha permesso di credere di nuovo in sé stesso.