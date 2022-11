Rocco Siffredi, il segreto troppo intimo su Francesco Totti. Come fa a saperlo?

Ospite di Francesca Fagnani, Rocco Siffredi ha parlato di alcuni dettagli della sua vita svelando un particolare davvero incredibile che riguarda Francesco Totti e Ilary Blasi. Una confessione molto bizzarra che nasconde però un grave problema

Rocco Siffredi, pornostar in pensione, ha rivelato un dettaglio di sé che lo fa molto soffrire. A stupire non è solo la natura del problema, ma anche il fatto che l’ex attore a luci rosse lo condivida con Francesco Totti, tra i protagonisti assoluti del gossip dell’ultimo anno.

Ormai tutti hanno detto la propria sulla separazione tra Totti e Ilary, facendo emergere dettagli sempre più strani e bizzarri sulla loro relazione finita. Tra questi c’è stato anche Siffredi, che ha parlato di un segreto incredibile.

Rocco Siffredi: “Condivido il dramma con Totti”

La rivelazione di Rocco Siffredi a Belve ha lasciato tutti senza parole: nessuno era preparato ad ascoltare quel che aveva da dire a Francesca Fagnani. Ciò che è peggio è che l’ex attore ha svelato di condividere un triste problema con Totti, e di essersi messo in contatto con lui per parlarne.

Durante l’intervista Siffredi ha parlato a lungo della sua vita, non senza ironia e battute, supportato dalla Fagnani. Alla domanda “Che belva ti senti” l’attore ha risposto: “Sono una scimmia, loro fanno sess0 allo zoo con tantissimi telespettatori e non se ne fregano di nulla”, ridendo. Poi si è arrivati a una questione più delicata e difficile da affrontare.

Durante l’intervista si è arrivati anche a parlare della separazione tra Totti e Ilary, non prima di aver scoperto qualche dettaglio “piccante” della vita di Rocco Siffredi e della sua carriera nel mondo a luci rosse. Ora l’attore è felice di aver abbandonato i film, ma c’è anche un peso che si porta dietro dalla sua vita precedente.

Siffredi ha infatti svelato di soffrire da dipendenza da sesso, una situazione davvero terribile che purtroppo gli rende la vita di tutti i giorni molto difficile. Per chi lavora o ha lavorato nel settore si tratta di un problema tristemente comune e ancora troppo sottovalutato: i problemi dei porno attori non vengono presi seriamente.

L’ex attore è finito in lacrime e mentre raccontava la sua storia ha svelato che anche Totti soffre dello stesso problema. “So che io e Totti abbiamo lo stesso problema con questa dipendenza ecco perché quando ho saputo della separazione con Ilary ho deciso di mandargli in messaggio” ha rivelato, lasciando tutti senza parole. Nessuno sapeva che anche l’ex calciatore soffrisse di questo problema e la confessione ha preso tutti in contropiede.