“Sei grassa, sembri una prostituta”, pioggia di insulti su Rosalinda Cannavò | caso di body shaming

Piovono insulti su Rosalinda Cannavò, presa di mira dagli haters. “Sei grassa”, “Mettiti a dieta”, “Sembri una che va a battere”, sono solo alcune delle taglienti frasi che gli utenti le scrivono sui social. Ma cosa è successo?

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si è fatta conoscere nella sua interezza durante il Grande Fratello Vip – lo show condotto da Alfonso Signorini – che ha visto trionfare Tommaso Zorzi.

Lo show, andato in onda durante la quarantena da Covid, ha appassionato moltissimi telespettatori: probabilmente è stata una delle edizioni più amate di sempre.

Entrata fidanzata e come Adua Del Vesco, durante i mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia Rosalinda ha ritrovato la sua personalità, riappropriandosi del proprio nome di battesimo e cambiando radicalmente la propria vita fuori dalla casa. I

Infatti, si è lasciata dietro le spalle la porta rossa mano nella mano con Andrea Zegna, a cui ancora oggi è legata sentimentalmente. A distanza di anni ormai, le cose tra i due continuano ad andare a gonfie vele.

Nella casa del Gf Vip la Cannavò ha mostrato le sue ferite ammettendo di essere una donna molto fragile e sensibile alle opinioni altrui.

Proprio in questi giorni è al centro di un caos mediatico: numerosi haters l’hanno ricoperta di insulti davvero taglienti sul suo aspetto fisico e sulla sua sfera lavorativa: “Sei grassa”, “Mettiti a dieta”, “Sembri una che va a battere”, sono solo alcuni che si possono trovare in rete. L’ex gieffina, infatti, è tornata al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione a Tale e Quale Show.

“Ora che finisci Tale e Quale devi assolutamente prenderti una laurea“, la ha scritto un hater in direct su Instagram, altri invece la esortano a trovarsi “un lavoro dignitoso”.

“Non vestirti di fucsia, ti fa grassa, con quei tacchi sembri una che va a battere, puzzi di arancini fritti”, ha commentato qualcun altro.

La risposta di Rosalinda non è tardata ad arrivare ed è stata piuttosto severa nei confronti dei suoi haters:

“Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo – ha detto la Cannavò per poi continuare – Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose.

Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo dò io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita”.