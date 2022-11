Royal Family, matrimonio in pericolo, tradita con la modella: “Non sapeva chi scegliere” | La testimonianza

Bufera sulla famiglia reale, questa volta lo scandalo riguarda Harry e Meghan e vede come protagonista un triangolo amoroso: la Markle sarebbe stata tradita, ecco tutti i dettagli.

Tradimento a corte

La famiglia reale è sempre al centro dell’attenzione dei media per via di succose indiscrezioni e rivelazioni che ogni giorno trapelano dalle mura di Buckingham Palace.

Questa volta, però, lo scandalo che bussa alle porte reali è davvero eclatante: una biografia non autorizzata uscita negli scorsi giorni ha rivelato che Harry avrebbe tradito Meghan con un’altra donna.

La presunta amante sarebbe Sarah Ann Macklin: cittadina inglese, è conosciuta per essere una delle modelle di punta di Burberry. Di una bellezza mozzafiato, con Sarah Harry avrebbe costruito un triangolo amoroso di cui la Markle non era a conoscenza.

Il matrimonio tra i due, quindi, potrebbe essere davvero in pericolo: la Markle non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma le voci girano e in poche ore si sono aggiunte nuove testimoni che confermerebbero il tradimento.

Secondo quanto scritto in una biografia non autorizzata del principe Harry, redatta da Angela Levin, il duca di Sussex si sarebbe frequentato con la modella di Burberry proprio mentre era già fidanzato con la Markle.

Una sovrapposizione di cui Meghan non era a conoscenza e che potrebbe cambiare tutte le carte messe sul tavolo fino ad ora. Il loro matrimonio è a rischio?

Stando a quanto rivelato dalla scrittrice, i due si sarebbero conosciuti ad una festa: lui le avrebbe chiesto il numero per poi parlare per messaggio nei giorni precedenti. Stando alla rivelazione, Harry era davvero preso da Sarah Ann, tanto che la bombardava ogni giorno di messaggi. Non si sa perché tra i due sia finita, ma le dichirazioni di un amico stretto del duca hanno fatto chiarezza su diversi punti oscuri.

La testimonianza diretta

Interpellato sulla vicenda, un amico del principe Harry ha confermato il flirt, ma ha voluto mantenere l’anonimato per tutelarsi:

“Sì, c’è stato, ma tra loro non avrebbe potuto funzionare. Hanno continuato per un po’, ma Harry non era convinto. Lei aveva già una vita pulita e beveva pochissimo e, da questo punto di vista, erano su una lunghezza d’onda molto diversa.”

Inoltre, ha rivelato che ai tempi non era ben chiaro cosa sarebbe potuto nascere tra Harry e Meghan.

“Nei fatti, non si sapeva ancora se Meghan avesse rotto o meno il suo fidanzamento con Cory Vitiello, il famoso chef, con il quale era stata insieme due anni prima di incontrare Harry.”