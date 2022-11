Milly Carlucci, lo sapete quando guadagna? Le cifre vi faranno rabbrividire, patrimonio da capogiro

Quanto guadagna Milly Carlucci, l’amata conduttrice Rai? Ecco svelate le cifre del suo patrimonio: sono davvero da capogiro! Il segreto dietro i guadagni dell’ex pattinatrice.

In molti si sono chiesti quando guadagni Milly Carlucci e ora finalmente abbiamo una risposta. Si tratta di un patrimonio davvero enorme, difficile da immaginare, ma grazie alla bravura della conduttrice è normale che si aggiri su certe cifre. Avete qualche idea di quanto guadagna la Carlucci?

La curiosità è tanta, ma per capire la natura dei suoi guadagni è importante partire dall’inizio e comprendere il successo della conduttrice. Classe 1954, è una delle presentatrici Rai più apprezzate e seguite dai telespettatori. Il suo successo ha avuto inizio alla fine degli anni ottanta e nei primi anni novanta e da quel momento non si è più arrestato.

Non tutti lo sanno, ma la Carlucci non ha come unica passione lo spettacolo: fin da giovane si è infatti cimentata nel pattinaggio artistico a rotelle, disciplina nella quale ha ottenuto numerosi successi. La conduttrice ha vinto anche il campionato italiano con la Skating Folklore Roma.

Alla fine, però, ha scelto di dare tutta sé stessa per lo show: ha iniziato a partecipare a vari concorsi di bellezza e, dopo essere stata notata, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 1985 si è sposata con l’ingegnere e imprenditore Angelo Donati: il matrimonio dura tuttora e i due non hanno mai vissuto una crisi in tutti questi anni.

Milly Carlucci: ecco l’incredibile patrimonio

Volto insostituibile di Ballando con le stelle, Milly Carlucci gode di un incredibile successo e proprio per questo le cifre dei suoi guadagni sono davvero incredibili. Un successo più che meritato, grazie al suo talento e alla capacità di gestire ogni situazione al meglio, anche le più difficili.

Ma quanto guadagna davvero l’ex pattinatrice? In realtà è molto difficile stabilirlo, visto che i suoi guadagni non sono pubblici e la sua presenza fissa nel programma di ballo le procura la maggior parte degli incassi. Le indiscrezioni più quotate parlano di 400.000 euro a stagione, una cifra davvero enorme.

A questo vanno poi sommati i vari introiti e il patrimonio del marito, un imprenditore di una nota azienda di edilizia che opera anche negli Stati Uniti e in Inghilterra. Detto ciò è facile immaginare che i suoi guadagni siano molto alti: la stima si aggira intorno agli 80 milioni di dollari di patrimonio.

Guadagni davvero incredibili ma, come già detto, del tutto meritati: la conduttrice ha fatto un’enorme gavetta e ora si gode i frutti dei suoi sforzi, com’è giusto che sia.