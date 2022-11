La figlia di Wanna Marchi, una vita distrutta: Stefania Nobile “non si fida più nessuno” ecco come sbarca il lunario

L’esistenza di Stefania Nobile ha subito dei cambiamenti radicali. Scopriamo che cosa fa oggi l’ex truffatrice; con anche la mamma come “spalla”.

Stefania Nobile, insieme alla madre Wanna Marchi, si è costruita la nomea di miglior venditrice in televisione, prima di essere stata condannata per truffa e incarcerata. Ma oggi che tipo di vita conduce la Nobile?

L’imperatrice degli inganni: Stefania Nobile (un cognome non proprio adatto)

La donna si è fatta conoscere da tutta Italia a causa del suo modo di agire disonesto in tv, ingannando la popolazione e facendola franca per diversi anni. Tutto questo sempre affiancata dalla madre Wanna Marchi. E infatti, nel 1983, mamma e figlia realizzano un programma televisivo, trasmesso su Rete A, chiamato “Wanna Marchi show”.

In questa trasmissione, le due donne si dedicavano alla vendita di alcuni oggetti. Purtroppo, però, il successo acquisito le fa andare oltre la vendita di semplici prodotti e cominciano a sponsorizzare articoli con risultati prodigiosi, imbrogliando tutti sia dal punto di vista degli effetti “divini” degli oggetti, sia da quello monetario: chiedevano delle cifre stratosferiche.

Dal 2001, i problemi con la giustizia cominciano ad arrivare e madre e figlia vengono accusate di truffa ed estorsione, aggravate dalla colpa di aver creato una società, la Ascié srl, che si interessava di elargire gli stipendi ai centralinisti addestrati per truffare la gente.

Nel 2009, Stefania Nobile viene condannata a 9 anni e 4 mesi dalla Corte di Cassazione e, inoltre, la pena aumenta con la bancarotta fraudolenta causata dal fallimento della sua società. Tuttavia, la Sig.ra Nobile resterà per poco tempo in carcere, perché ottiene gli arresti domiciliari a seguito di un ricovero ospedaliero.

Il 2013 è l’anno della sua ripartita: ha scontato tutte le pene e le condanne impostele ed è libera. Sono passati diversi anni dalle sue ultime notizie. Che cosa ha fatto negli ultimi tempi e adesso dove si trova? Ve lo diciamo noi.

Come Stefania Nobile ha ripreso la sua vita in mano

Dal momento che i guai con la giustizia le hanno rovinato l’immagine pubblica, deve mettere una croce sopra un possibile lavoro in tv e quindi, per ricominciare a vivere, deve trovare altri modi. Il suo ex fidanzato, Davide Ivan Lacerenza, le offre una possibilità: quella di lavorare nel suo ristorante “La Malmaison”.

Però, come si dice, “il lupo perde il pelo ma non il vizio” e infatti inizia a truffare la clientela con dei conti allucinanti. Vivere in Italia ormai è diventato impossibile per lei e quindi decide di partire per l’Albania, dove nel 2018 arriva a possedere due locali e un ristorante, che venderà poco dopo perché sono falliti.

Nel 2021 fonda la Produzione srl ma è un fiasco, perché nessuno si fida più di lei. Perciò, per sopravvivere a questo mondo che tanto ha truffato e che adesso le chiede il conto, ha deciso, assieme alla madre, di partecipare ad eventi organizzati in discoteche o da privati per “sbarcare il lunario”.