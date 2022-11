Noemi Bocchi, “è sparito…” il cucciolo regalato al figlio di Totti. Che fine ha fatto?

Sarebbe scomparso il cane che Noemi Bocchi, nuova fiamma del “Pupone”, aveva regalato al primogenito di Totti e Blasi, Cristian.

Dagospia ci informa così della sparizione del nuovo membro della famiglia Totti a quattro zampe:

“Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”.

Nuovo arrivo peloso a casa dei Totti: Tyson

Si sta parlando di Tyson, il nuovo cucciolo che Cristian Totti ha ricevuto in dono da Noemi Bocchi, la nuova ragazza di Francesco Totti, lo scorso agosto. Il 17enne, infatti, tutto entusiasta, aveva pubblicato, nei primi giorni del mese estivo, una story su Instagram che raffigurava lui con in braccio il suo nuovo cucciolotto, con la scritta “Benvenuto Tyson”.

Scomparso anche Alfio, il gatto della Blasi

Poco tempo fa era sparito anche l’amato gatto di Ilary Blasi, Alfio, ma fortunatamente è stato recuperato poche ore dopo. Il ritrovamento fulmineo è dovuto al post che la conduttrice televisiva aveva immediatamente fatto su Instagram per chiedere aiuto ai suoi fan nella ricerca del prediletto felino, sperando che la cosa si sarebbe risolta il più in fretta possibile.

Così è partita questa spedizione per la ricerca del micio, che è durata poco e con il risultato sperato. Per quanto riguarda l’altro lato della famiglia Totti, invece, ancora non si sono viste richieste di aiuto, sui vari profili social, per ritrovare il cucciolo sperduto regalato dalla Bocchi al piccolo Totti.

Questo cagnolino è una sorta di simbolo dell’amore che testimonia i sentimenti provati da Noemi Bocchi verso Francesco Totti, anche se è solo un anno che si frequentano. L’ex calciatore della Roma e la sua compagna, infatti, hanno deciso di andare a vivere insieme acquistando una loro casa nella zona di Roma nord.

Molte persone hanno affermato di averli visti mentre andavano nei negozi di arredamento a scegliere, insieme, la loro nuova mobilia per il loro attuale nido d’amore. Queste diverse testimonianze dimostrano che Totti ha deciso di lasciare la villa situata in zona Eur, che per quasi 20 anni ha condiviso con l’ex moglie e conduttrice tv Ilary Blasi, chiudendo, in questo modo, un grosso capitolo delle loro vite.