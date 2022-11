“Ho solo 6 mesi di vita, non potrò veder crescere i miei figli”, l’agghiacciante confessione del famoso conduttore

Una brutta malattia sta mettendo fine alla sua vita. Il pensiero va ai suoi figli, che non potrà veder crescere. La drammatica confessione arriva dal presentatore Jonnie Irwin.

Jonnie Irwin sconvolge tutti

Purtroppo Jonnie Irwin ha fatto un terribile annuncio ai suoi fan: gli restano solo 6 mesi di vita a causa di una brutta malattia che sta avendo la meglio su di lui. Il presentatore parla della drammatica situazione, lasciando un pensiero speciale ai suoi figli, che sono la sua più grande preoccupazione.

Conosciuto per essere il conduttore dello show inglese “A Place in the Sun”, Jonnie Irwin ha spiazzato tutti durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Hello”.

Ha raccontato che un cancro ai polmoni ha spazzato via tutte le sue speranze dando una data di scadenza alla sua vita. La malattia si sta estendendo anche al cervello: a breve metterà fine a ogni cosa e lo costringerà a salutare per sempre i suoi cari.

Si tratta di una notizia che ha colpito tutti, e i più appassionati dello show già piangono il conduttore. Le frasi pronunciate da Jonnie sono state davvero una doccia fredda: “Sapere che i miei figli cresceranno senza un papà, mi spezza il cuore”, confessa nell’intervista a cuore aperto.

Irwin è una star per il popolo inglese, infatti lo show che conduce è uno dei più famosi e popolari in Inghilterra. Con l’amato programma “A Place in the Sun” Jonnie ha aiutato moltissime persone a trovare la casa perfetta, in patria o all’estero.

I più appassionati sono rimasti davvero feriti dalla drammatica notizia e non sono pronti ad affrontare la sua assenza sul piccolo schermo che l’ha reso uno dei più amati conduttori inglesi.

“Ho un cancro terminale”

Jonnie Irwin ci lascerà presto. Nella sua confessione a “Hello”, il presentatore ha spiegato che la causa è da ricondurre a una brutta malattia che sta invadendo il suo corpo e preso arriverà al cervello.

“Non so quanto mi resta”, confessa. Forse solo 6 mesi, ha spiegato. La sua esistenza è legata ad un filo, ma il pensiero di Irwin vola solo in una direzione, verso i figli. L’uomo ha spiegato, infatti, che ciò che lo ferisce di più è la consapevolezza di non poter vedere crescere i suoi figli e di doverli salutare per sempre.

“Sto vivendo con il cancro, ma non muoio per esso”, queste le sue parole, toccanti ma allo stesso tempo cariche di vita. La notizia è davvero drammatica e ha avuto un grande rimbombo mediatico.