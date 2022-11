Finalmente Totti da un bacio sulla “Bocchi” a Noemi! Le immagini dello scandalo

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati visti per la prima volta scambiarsi un bacio in pubblico.

La storia tra l’ex calciatore e la sua nuova fidanzata è sempre più consolidata e vera, e così arriva anche il bacio per tutti i loro fan. Mentre Totti si raccapezza tra legali e oggetti di lusso, combattendo contro la sua ex moglie Ilary Blasi, trova la sua pace tra le braccia della Bocchi.

La coppia Totti-Blasi è scoppiata definitivamente?

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua la lotta incessantemente. La loro separazione, infatti, è tutto fuorché civile e decorosa, anzi, quasi in modo infantile, continuano a lanciarsi frecciatine attraverso la piattaforma social Instagram. Evidentemente le litigate in tribunale non bastano per questi due divi.

È dallo scorso luglio che sappiamo la decisione degli ex coniugi di volersi separare, quando l’hanno annunciato pubblicamente in due comunicati diversi e i giornalisti hanno trovato pane per i loro denti.

Da quel momento, infatti, sono piovuti articoli riguardo presunti tradimenti prima di lei, poi di lui; le apparizioni di Totti vicino alla casa della nuova fiamma Bocchi; le vacanze a Sabaudia dell’ex marito e quelle in Croazia dell’ex moglie; la decisione della conduttrice di prendere i Rolex a Totti e la scelta del calciatore di togliere alla Blasi le borse firmate. Insomma, una lotta in stile “La guerra dei Roses”.

Anche se siamo già in autunno, l’attenzione verso la coppia scoppiata non è scemata e cresce anche l’interesse verso il nuovo duo Totti-Bocchi, che hanno deciso di rendere la loro relazione amorosa ufficiale, iniziando a farsi vedere insieme dalla festa di compleanno del Pupone, il 27 settembre.

La prima volta (in pubblico) non si scorda mai: ecco il loro primo bacio

Francesco Totti, sebbene continui a combattere legalmente contro Ilary Blasi, sembra aver riconquista la pace, grazie alla sua compagna Noemi. Sensazione confermata anche dall’amico dell’ex calciatore Alex Nuccetelli.

La sua serenità è confermata anche dal fatto che Totti è ritornare ad usare Instagram, postando foto e facendo stories dove si vede lui felice e sorridente insieme ai suoi amati figli.

Per ritrovare questa calma interiore ha deciso, assieme a Noemi, di non nascondersi più davanti ai paparazzi. Ed è proprio in presenza di questi che i due si sono lasciati andare in dolci effusioni d’amore, scambiandosi teneri baci; a dimostrazione che non hanno nulla di cui vergognarsi.

Il fatidico ritrovamento della coppia innamorata è accaduto nel ristorante di Santa Severa, molto caro a Totti. Tale ristorante è così importante per Francesco perché è qui che ha festeggiato i suoi momenti più preziosi: dal recente compleanno con la sua nuova ragazza per tornare indietro nel tempo fino a quando chiese a Ilary Blasi di sposarlo.

Dopo la prima volta in pubblico, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati visti insieme Monte Carlo, cenare idillicamente, tifare allo stadio la propria squadra e stare con i loro figli. Un punto di inizio per una nuova vita che il Pupone sta cercando di ricrearsi, lasciandosi alle spalle la sua amatissima ex moglie.