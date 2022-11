Lady Diana: alla luce un nuovo segreto dopo anni. Proprio nel giorno del suo matrimonio

Un alone di mistero circonda il matrimonio di Lady Diana e Carlo. Una storia tormentata la loro che a distanza di anni è ancora sulla bocca di tutti. Questa volta, però, viene rivelato un segreto nascosto per anni che riguarda l’abito del matrimonio di Diana.

L’unione tra Diana Spencer e quello che all’epoca era il principe Carlo è sempre stata segnata da grandi difficoltà oltre che dall’ingente intromissione della stampa scandalistica. Un matrimonio, il loro, sempre sotto l’occhio del ciclone anche a causa del controverso rapporto di Carlo con l’amante Camilla, diventata a distanza di anni sua moglie e ora Regina Consorte.

Tuttavia, solo di recente vengono svelati dei dettagli molto particolari riguardo il famosissimo abito da sposa indossato al suo matrimonio con Carlo. Celebrato nel 1986, l’evento è stato uno dei più seguiti di tutti i tempi, trasmesso in mondovisione e amato da tutti i sudditi inglesi. Gli occhi erano puntati sulla coppia Carlo e Diana, ma soprattutto sulla bellissima Diana Spencer la quale indossava un abito davvero incredibile.

Il vestito da sposa della principessa si è evoluto in un vero e proprio modello di riferimento per tutti gli abiti a venire, simbolo indimenticato del glamour anni ’80. Ideato da David ed Elizabeth Emanuel, il vestito è stato realizzato in taffetà color avorio, con pizzo e sontuosi ricami. Le pompose spalline stile anni Ottanta rimangono simboli memorabili di stile così come il chilometrico strascico, segno di eleganza e potere.

C’è qualcosa, però, che questo gigantesco abito ha celato durante tutta la cerimonia, qualcosa di davvero inaspettato.

I segreti dell’abito di Diana

Secondo quanto dichiarato da Sarah McCann della Diamonds Factory all’ Express.co.uk: “Il giorno del matrimonio della Principessa del Galles con Re Carlo, è stato riferito che in realtà aveva una piccola spilla a ferro di cavallo in oro 18 carati cucita sul retro del suo abito da sposa per una dose di fortuna extra nel suo grande giorno“.

Una rivelazione davvero interessante che dimostrerebbe una certa vena superstiziosa della principessa. Oltre la spilla a forma di ferro di cavallo Diana ha indossato, come da tradizione, qualcosa di blu ma anche questo dettaglio è stato appositamente celato. Nella cintura del suo vestito degli esperti stilisti ed artigiani della seta hanno inserito in maniera certosina un nastro blu proprio per rispettare la tradizione.

In merito al look della sposa ci sarebbe un ulteriore particolare che ha stupito tutti. Le bellissime scarpe di Diana nascondevavo sotto la suola le iniziali della coppia reale, quindi D e C separato da un cuore. Un dettaglio veramente affettuoso in segno di un amore sul quale tutto il mondo riponeva la speranza di lunga durata.

Purtroppo, le cose non sono andate per il verso giusto. Del legame tra Carlo e Diana, dopo la scomparsa di Lady D, ciò che rimane oltre naturalmente i figli William ed Harry è il dolce ricordo del loro grandioso giorno del matrimonio.