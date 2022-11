Cesare Bocci, la figlia e la brutta malattia: “Non è ancora finita, combattiamo ogni giorno” / il racconto straziante

Cesare Bocci parla della malattia della figlia e di come ogni giorno combattono per superarla. Le parole cariche di emozione dell’attore dimostrano che la loro battaglia, purtroppo, non è ancora finita.

Nato a Camerino nel 1957, Cesare Bocci è noto al pubblico italiano per via della famosa serie Il commissario Montalbano, nella quale interpreta Mimì Augello. La sitcom della Rai ha aperto le porte del successo e l’attore ha spopolato in Italia prendendo parte anche ai cast di Elisa di Rivombrosa, Io e Mamma, Testimoni, Provaci ancora prof!.

Durante la sua carriera si è cimentato anche nel campo della conduzione, dove – anche lì – ha ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico televisivo. Il suo debutto come conduttore avviene nel 2013 con il programma Il giallo e il nero, a cui seguono, tra gli altri, Miss Italia, Segreti, I misteri della storia e Viaggio nella grande bellezza.

Bocci è sposato con Daniela Spada e i due hanno una figlia di nome Mia, classe 2000. La ragazza, purtroppo, soffre di una brutta malattia che di riflesso fa soffrire anche i suoi genitori.

Il conduttore torna a parlarne chiarendo che si trovano ancora nel bel mezzo del processo di guarigione, sottolineando quanto sia dura combattere ogni giorno per stare meglio.

L’ultima confessione rilasciata da Bocci lascia davvero senza parole il pubblico, che pensava che il peggio fosse sbagliato. Durante il programma condotto da Francesca Fialdini, “Da noi…a ruota libera”, l’attore racconta il dramma vissuto dalla figlia Mia e precisa: “Non è ancora finita”.

L’amara confessione

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, Bocci ha confessato che la figlia per anni ha sofferto di disturbi alimentari che hanno cambiato per sempre il suo stile di vita e quello della sua famiglia.

Anche se il peggio per Mia sembra essere passato, il papà ha sottolineato che il processo di guarigione è molto lungo e doloroso e che la figlia non è ancora uscita del tutto da quel brutto periodo. Ancora oggi, dice, resta una sorta di “vocina nella mente” che rischia di farle perdere la bussola.

Dopo un commovente videomessaggio mandato dalla figlia, Bocci rivela che “ci siamo trovati ad affrontarlo con Daniela solo perché Mia ce l’ha concesso. Poi c’è sempre questa voce, non passerà mai, é sempre lì. Non è ancora finita”.

L’appuntamento televisivo è stata un’ottima occasione per rassicurare e allo stesso tempo mettere in guardia tutti i telespettatori che nella vita sono anche genitori e, magari, stanno vivendo una situazione simile alla sua.

L’attore, infatti, sottolineato quanto sia importante trattare l’argomento dei disturbi alimentari, che ha una posizione di rilievo nelle vite di moltissimi cittadini. Francesca Fialdini, conduttrice del programma, ha confessato che è rimasta particolarmente colpita dalla loro chiacchierata e dal modo in cui Bocci ha affrontato la cosa.

La Fialdini, infatti, è molto sensibile all’argomento: su Rai3 conduce un programma che tratta proprio di disturbi alimentari, l’obiettivo è cercare di fare sempre più informazione e condividere esperienze comuni.

Andando avanti nel racconto, l’attore ha spiegato che lui e sua moglie Daniela hanno instaurato con Mia un rapporto basato sulla fiducia, e lei non ha mai avuto timore di confessarsi, esponendo anche le proprie debolezze.

Bocci ha sottolineato quanto sia orgoglioso di Mia e ha esortato i genitori a stare sempre vicino ai propri figli, perché “quando si apre quella porta della fiducia la cose vengono naturali, noi non possiamo scassinarla”, conclude.