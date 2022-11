Pier Silvio Berlusconi: è guerra con Barbara D’Urso. “Decisione irrevocabile”, la reazione è agghiacciante

Pier Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso potrebbero essere in difficoltà. La scelta dell’amministratore delegato di Mediaset è irrevocabile e per la conduttrice è ormai la fine. Ecco che cosa ha deciso Pier Silvio.

Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole, in particolare Barbara D’Urso che ha visto sgretolarsi di fronte ai suoi occhi il suo futuro. L’amministratore delegato di Mediaset ha discusso della programmazione dell’emittente per i prossimi mesi e le cose si sono messe molto male per la conduttrice.

L’imprenditore ha preso la parola per svelare il futuro di Mediaset, stando bene attento a non dire troppo delle novità che attendono i telespettatori. Se infatti ha parlato a lungo dei programmi attualmente sul palinsesto, spiegando chi rimarrà e chi no e il motivo delle sue scelte, ci sono ancora poche notizie sulle sorprese per il prossimo anno.

Sicuramente c’è molta carne sul fuoco e i telespettatori sono curiosissimi di sapere cosa li attende. Ma prima c’è qualcosa da chiarire: cosa sta accadendo tra Berlusconi e la D’Urso?

Pier Silvio Berlusconi: è guerra contro la D’Urso

Negli ultimi tempi Barbara D’Urso sta perdendo terreno e le occasioni per il successo stanno diventando sempre meno. La conduttrice di Pomeriggio 5, una volta tanto amata, ora ha perso un po’ dei suoi seguaci e ciò si rifletterà sul suo futuro in Mediaset.

Di recente Pier Silvio ha tenuto una conferenza stampa riguardo i prossimi passi dell’emittente e i programmi che ci accompagneranno durante l’inverno. Ultimamente in Mediaset si sono verificati numerosi problemi, soprattutto riguardo il Grande Fratello VIP, e l’imprenditore ha dovuto mettere un freno alla situazione.

Durante la conferenza ha confermato che proprio Il Grande Fratello proseguirà nella sua programmazione e inoltre dopo la fine dei mondiali tornerà con due appuntamenti fissi a settimana. Nonostante gli scandali, la trasmissione continua a essere quella più seguita dell’emittente.

Poche parole su Temptation Island, che quest’anno non è andato in onda. Torneranno invece Pio e Amedeo col loro programma, mentre per La Talpa bisognerà aspettare l’autunno 2023. Tante, inoltre, le novità e le sorprese per il palinsesto del prossimo anno.

Brutte notizie invece per Barbarella, che condurrà soltanto uno dei salotti di Canale 5. La conduttrice dovrà dire addio alla speranza di essere al timone di due programmi, come invece si aspettava. Pier Silvio Berlusconi ha preso la sua decisione e, avendolo comunicato alla stampa, ormai è inamovibile.

Come reagirà la D’Urso? Ci si aspetta una frecciatina da parte sua nei prossimi giorni. La conduttrice potrebbe non averla presa benissimo e sicuramente farà sentire le sue ragioni.