Quanto guadagna Gianni Morandi? Svelato il patrimonio da capogiro che scatena gelosie

Gianni Morandi è il cantante italiano per eccellenza. Amato ed apprezzato da diverse generazioni la sua carriera conta oltre sessant’anni di grandissimi successi. Ma sapete quanto guadagna? Vi riveliamo qualche dettaglio.

Tra i personaggi più amati dello spettacolo rientra sicuramente Gianni Morandi, cantante bolognese sulla cresta dell’onda da oltre sessant’anni. Morandi è il protagonista di numerosi successi discografici come “Fatti mandare dalla mamma”, “Scende la pioggia” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

Nonostante Morandi abbia quasi ottanta anni è stato in grado negli ultimi anni di arrivare anche alle giovani generazioni grazie alla sua simpatia e ad un modo di comunicare molto friendly e semplice. Non è insolito scovare delle divertenti foto del cantante sui suoi social scattate prontamente dalla ormai celebre moglie Anna.

Di recente Gianni Morandi ha iniziato una bella collaborazione artistica con Jovanotti il quale ha scritto per lui canzoni come : “L’allegria” e “la ola”, diventati dei veri e propri tormentoni estivi. Gianni Morandi ha partecipato anche all’ultima edizione della kermesse canora più importante d’Italia, Sanremo, con un brano anch’esso scritto da Jovanotti intitolato “Apri tutte le porte”.

Con questa canzone è riuscito ad arrivare sul podio piazzandosi al terzo posto con grande gioia dei suoi ammiratori e fan i quali, però, avrebbero voluto vederlo vincere su tutti. Il legame tra Gianni Morandi e Jovanotti, comunque, si è consolidato sempre di più: in effetti, questa estate, Morandi è stato ospite in numerose tappe del tour estivo di Jovanotti, il noto e chiacchierato Jova Beach Party.

I guadagni di Gianni Morandi

La personalità socievole ed estroversa di Morandi ha fatto sì che il cantante fosse apprezzato dai suoi colleghi. Tuttavia, non è difficile immaginare come la sua costante popolarità e i successivi e legittimi alti guadagni possano aver attirato verso di lui alcune invidie e gelosie da parte di altri musicisti.

In verità, i guadagni effettivi del cantante non sono conosciuti con precisione, però è possibile risalire alla cifra risalente agli anni 2011 e 2012 durante la conduzione del Festival di Sanremo. In quella occasione Gianni Morandi avrebbe guadagnato ben 800 mila euro, una somma esorbitante che con molta probabilità nel corso degli ultimi dieci anni sarà aumentata ulteriormente.

C’è da tenere conto che a contribuire al guadagno c’è anche la dimensione live e produttiva della sua musica oltre che la presenza in alcune importanti trasmissioni televisive. Insomma, stiamo parlando di un grande artista, di un pilastro della nostra musica che quasi sicuramente potrebbe essere uno dei cantanti più pagati del panorama attuale.