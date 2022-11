William e Harry, “Ecco perché hanno litigato…” salta fuori tutta la verità. Un rapporto in frantumi

Spunta fuori la verità sul perché Harry e William si evitano: ecco cosa ha scatenato il gelo tra i fratelli.

Perché William e Harry hanno litigato

Harry e William sono sempre stati legatissimi, ma negli ultimi anni è chiaro a tutti che i due si siano allontanati: sia fisicamente, visto che ora Harry vive negli Stati Uniti con sua moglie Meghan e i loro due figli, sia mentalmente.

I due, infatti, anche nelle uscite pubbliche non si mostrano più in sintonia come una volta. Si è insidiato tra loro un gelo.

Tutto parte da quando Harry, dopo aver sposato la Markle, ha iniziato a rilasciare dichiarazioni che mettevano in cattiva luce la sua famiglia e i comportamenti che molti componenti avrebbero avuto nei confronti di sua moglie. Si è parlato di razzismo, una parola da cui William ha fin da subito preso le distanze, smentendo il tutto.

Ricordiamo che proprio in questi giorni sarebbe dovuto il libro del principe Harry: un’autobiografia che, se verrà mai pubblicata, tra le pagine dovremmo trovare alcuni retroscena inediti sulla vita sua a Buckingham Palace e negli USA dopo la morte di sua nonna.

Tuttavia, dopo la richiesta della casa editrice di modificare alcuni capitoli giudicati “troppo diretti”, la pubblicazione dell’opera è stata posticipata. Presto sapremo quale sarà la nuova data di pubblicazione.

Un altro libro importante sta facendo tremare il Regno Unito, quello scritto da Valentine Low: questo porterebbe alla luce segreti oscuri sulla vita nel regno e dei suoi componenti. Il libro sarebbe in grado di cambiare le sorti dell’intera dinastia inglese.

Ma cosa è successo tra Harry e William? A spiegarlo sarebbe l’autore del libro che, in un’anticipazione esclusiva, racconta che Meghan Markle avrebbe avuto dei comportamenti “capricciosi” nei confronti della servitù del Palazzo. Insomma, sembra che la bella americana si sarebbe comportata da viziata.

Secondo le parole dell’autore, la donna avrebbe fatto piangete gran parte dello staff, oltre ad aver umiliato una donna del servizio reale.

La situazione era talmente sfuggita di mano che William è dovuto intervenire consolandola e dicendole che, a differenza di quanto detto da Meghan, la donna stava facendo un ottimo lavoro.

Lo spiacevole episodio ha spinto William ad avere un confronto con Harry, che – secondo quanto riporta lo scrittore – non ha mai accettato. Anzi, gli avrebbe attaccato il telefono in faccia.

La faccenda si fa ancora più cupa e piena di testimonianze se si pensa che persino un documentario andato in onda sul canale televisivo francese BFM TV, aveva parlato tempo fa di un gruppo WhatsApp chiamato “I sopravvissuti”, dove all’interno ci sarebbero proprio i membri dello staff di Buckingham Palace. Gli stessi si definirebbero sopravvissuti all’ira e i comportamenti di Meghan.

Sembra quindi che il motivo del litigio tra i due fratelli stia proprio in Meghan. Harry, infatti, difende a spada tratta sua moglie, mentre William guarda con senso critico le cose e fa notare delle sbavature al fratello, che, come si suol dire, ha “il prosciutto sugli occhi”.