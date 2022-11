Terremoto Rai 2: “Chiusura anticipata”, non c’è stato nulla da fare, sorti drammatiche

Per la Rai non è un bel periodo, in particolare per Rai 2 che rischia di vedere la chiusura anticipata di uno dei suoi programmi. Produttori e conduttori sono nel panico più totale, ma la decisione sembra ormai presa: gli ascolti sono troppo bassi per proseguire

Un disastro non annunciato questa volta per uno dei nuovi programmi della Rai. Si prospetta la chiusura anticipata di una trasmissione nuova, un format mai visto prima d’ora che però sembra essere stato un vero e proprio buco nell’acqua.

Antonio Di Bella, giornalista, è diventato direttore della Rai per il genere “Approfondimento” proprio quest’anno e già si trova a dover fare i conti con una questione molto spinosa. È infatti lui che dovrà prendere l’ardua decisione riguardo il programma, se sospenderlo o proseguire e rischiare tutto. I numeri degli ascolti e gli scarsi guadagni sono allarmanti e la decisione sembra essere ovvia.

La conduttrice è ovviamente scossa per la situazione e sta sperando che il programma sopravviva. Le possibilità che rimanga in onda sono però davvero esigue.

Rai 2 trema: la decisione sembra ormai presa

Anche la rete ammiraglia deve fare economia e purtroppo si trova costretta a chiudere uno dei nuovi format di Rai 2. Una scelta molto sofferta, soprattutto perché la delusione della conduttrice è tanta e nessuno si sarebbe mai aspettato un fallimento proprio da parte sua.

La persona in questione è Ilaria D’Amico, giornalista televisiva molto apprezzata nel settore che ha condotto diversi programmi di successo in passato e anche negli ultimi anni. Questa volta però qualcosa è andato storto e la conduttrice non è riuscita a conquistare il pubblico: il suo programma verrà chiuso.

Si tratta della trasmissione “Che c’è di nuovo”, lanciata nel 2020, quindi relativamente giovane. Il progetto, che era iniziato coi migliori propositi, si è rivelato invece un fallimento e la Rai sta ancora cercando di capire le ragioni dietro questa brutta situazione.

Secondo Dagospia Antonio di Bella ha il compito di prendere la decisione finale sulle sorti del programma. Purtroppo i numeri parlano chiaro: le puntate hanno registrato una media di 1.65% di share, davvero troppo basso. I costi del programma poi sono onerosi, visto che la conduttrice da sola guadagna ben 13 mila euro a puntata. Cifre folli che arrivano a 140 mila euro per una singola puntata.

Di Bella sta cercando di capire il da farsi: prima vorrebbe cercare di ridurre i costi e poi, se davvero non ci fosse nulla da fare, la trasmissione chiuderebbe. La nuova stagione dovrebbe cominciare il 24 novembre e prevede 24 puntate, ma a fronte dei costi troppo alti potrebbe esserci un taglio o addirittura la chiusura completa.