Re Carlo III: maltrattato e umiliato pubblicamente. Si sono dimenticati di lui nel giorno più importante, avranno fatto apposta?

Per re Carlo le cose continuano a peggiorare e non si vede neanche l’ombra di una buona notizia. Di recente il regnante è stato vittima di un’umiliazione incredibile che dimostra zero empatia per la sua figura.

Re Carlo sta affrontando un periodo davvero difficile. Fin dalla sua incoronazione il popolo si è dimostrato molto freddo nei suoi confronti, arrivando persino a disprezzarlo in più occasioni. Succedere alla regina Elisabetta non sarebbe stato semplice per nessuno, questo è fuori dubbio, ma per Carlo è stato ancora più difficile visto che gli inglesi non lo hanno mai visto di buon occhio.

Ha fatto discutere, in tal senso, l’episodio del lancio delle uova durante la sua visita a York. È stato uno studente universitario a lanciargliele, sia a lui che a Camilla, al grido di “Questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi!”. Un’accusa che, come è comprensibile, non riguarda Carlo in prima persona, ma è stato comunque un fatto controverso.

La regina Elisabetta ha lasciato un vuoto impossibile da colmare e Carlo lo sa bene. Per quanto si sforzi, non è ancora riuscito a conquistare il cuore del popolo e del mondo intero. Il suo aspetto burbero e il suo passato di cui ancora si discute rappresentano un ostacolo non da poco per creare l’empatia necessaria.

Re Carlo maltrattato e umiliato

Quella subita da re Carlo ultimamente è stata una vera e propria umiliazione. Il nuovo sovrano è stato maltrattato sia dal popolo che dalla stampa, a dimostrazione del fatto che non è benvoluto.

Ma cosa è accaduto di così grave? Lo scorso 14 novembre il sovrano ha compiuto 74 anni ma il compleanno è passato inosservato per la maggior parte delle persone. Nessun augurio sui social, né da parte dei VIP né da parte dei sudditi. Eppure ci ricordiamo bene che quando la regina compiva gli anni, tutti si prendevano del tempo per celebrarla e farle gli auguri!

Carlo invece non ha ricevuto le stesse attenzioni della madre, anzi, sono state davvero esigue. Il popolo non ha ancora legato col nuovo re, che ora deve vedersela con il clima di ostilità contro la casa reale. Sia lui che Camilla sono stati presi di mira da numerose proteste e gesti che hanno scatenato molte discussioni, come il lancio delle uova.

Il nuovo re è sotto la lente d’ingrandimento di tutto il mondo e per conquistare la fiducia dei sudditi dovrà affrontare enormi sfide. Oltre alla difficoltà di dover seguire il Regno Unito, Carlo deve anche preoccuparsi delle apparenze e di dimostrare al mondo che anche lui vale.