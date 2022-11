Lando Buzzanca, “trasportato in ospedale” paura dopo l’incidente / le condizioni di salute

Ricoverato dopo il brutto incidente che ha portato all’infortunio, scopriamo come sta il noto attore Lando Buzzanca.

Cinque giorni fa, il famoso attore Lando Buzzanca, ricoverato da diverso tempo in una struttura Rsa, è stato trasportato in ospedale a seguito di una caduta dalla sedia a rotelle. Informiamoci sulla sua condizione di salute.

La famiglia Buzzanca ha passato “un brutto quarto d’ora” quando ha appreso la notizia che l’amato parente è stato portato in ospedale dopo essere caduto dalla carrozzina. È un po’ di tempo che l’attore si trova in una Rsa per motivi di salute; quindi, il ricovero ha allarmato subito la famiglia.

Il figlio Massimiliano, circa una settimana fa, è stato ospite a Pomeriggio Cinque, dove ha spiegato al pubblico che cosa è capitato, tranquillizzando tutti con l’affermazione che il padre non è in condizioni gravi.

Spronato dalla conduttrice del programma, Barbara d’Urso, Massimiliano ha detto: “È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo “. Lando è stato ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma e non ci sono state ulteriori complicazioni.

Seguendo la storia di Massimiliano Buzzanca, sappiamo che il padre è stato ricoverato al Gemelli di Roma dove gli sono state fatte tre tac per monitorare la situazione durante il corso della mattinata.

Per fortuna, a seguito di tutti i controlli eseguiti sull’attore, non sono stati rinvenuti ulteriori danni o traumi, ma le notizie del figlio non sono tanto frequenti quanto si vorrebbe. Nell’intervista a Pomeriggio Cinque, Massimiliano ha confermato che suo padre e stato poi trasferito nel reparto di Geriatria.

Per buona sorte, quando è stato portato in ospedale per poter fare tutti gli accertamenti, alla fine si è rilassato tanto da addormentarsi tranquillo. Da qui si può dedurre che le sue condizioni non si sono aggravate e il figlio ci informa anche che:

“Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi sta meglio, purtroppo questo incidente non ci voleva“. Per concludere, Massimiliano ha informato il pubblico che suo padre è in una Rsa dal 2021, dopo aver avuto una malattia neurodegenerativa, ma che sta facendo tutto il possibile per diminuire questa degenza.

In questo momento si può solamente sperare che, ad oggi, Lando Buzzanca si sia rimesso in forma e stia bene.