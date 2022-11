Rosalinda Cannavò: salvata da Lourdes, “la situazione era grave…”. Confessione drammatica

La cantante e attrice Rosalinda Cannavò ha rivelato al pubblico uno dei momenti più bui della sua vita e come è riuscita a riemergerne più forte.

Durante il programma televisivo Tale e Quale Show, in onda su Rai1, la Cannavò si è dimostrata essere un’eccellente attrice ma, soprattutto, una fantastica cantante. Questa è Rosalinda Cannavò, la giovane siciliana che sta avendo molto successo in televisione non solo per le fiction drammatiche a cui ha preso parte, ma anche per programmi TV “più leggeri”.

Ad esempio, il Grande Fratello VIP, dove ha conosciuto il suo attuale ragazzo Andrea Zenga, e Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, dove si cimenta nelle imitazioni di diversi cantanti, dando così sfoggio delle sue incredibili doti canore.

Rosalinda Cannavò, il suo dramma e come Lourdes l’ha salvata

Cambiamenti sia nella vita lavorativa che in quella sentimentale: la Cannavò ha svelato, durante un’intervista del settimanale DiPiù TV, i suoi problemi con il cibo che ha avuto tempo fa. Questi disturbi alimentari hanno messo in pericolo la sua vita, partendo dalle fragilità mentali:

“Soffrivo di disturbi alimentari, non riuscivo ad uscire dalla situazione, era grave. Poi un’amica mi ha convinta ad andare a Lourdes, dove ho capito quanto fosse preziosa la vita e quanto fosse folle continuare a fami del male”.

La cantante e attrice siciliana è riuscita, dunque, ad uscire dal vortice oscuro nel quale si era tuffata anche grazie alla fede. La religione l’ha così tanto aiutata che ha iniziato a studiare teologia all’università per acquisire più informazioni su un così vasto argomento, dicendo: “L’ho fatto per un mio bisogno personale, perché sentivo la necessità di affrontare certi temi”.

Attualmente Rosalinda Cannavò è una ragazza del tutto nuova, è più forte e sicura di sé, ha combattuto i suoi demoni grazie al viaggio fatto a Lourdes e alla fede incolmabile che l’ha travolta e la avvolta come una coperta calda, proteggendola e guidandola verso l’uscita da quel vortice oscuro che l’aveva inghiottita e la stava consumando dall’interno.

Oltre a questa grande vittoria intima e personale, la giovane attrice e cantante è appagata anche dal punto di vista amoroso e sentimentale: si sta godendo ogni attimo passato accanto al suo nuovo amore Andrea Zenga e ce ne parla con queste parole:

“L’amore è nato a poco a poco, quando ho iniziato il reality ero legata sentimentalmente ad un’altra persona. Andrea mi ha conquistata per i suoi valori umani: è una persona semplice, onesta, umile e con un grande cuore”.

Non ci si deve mai lasciare abbattere dai propri problemi e, d’altronde, la speranza è l’ultima a morire; quindi, provate tutti i modi per aiutare voi stessi.