Addio Kate Middleton, non c’è più niente da fare. Camilla le ha tolte di mezzo

Kate Middleton dovrà dire addio a qualcosa che aspirava da sempre. Camilla ha preso la sua decisione e ora la vita a palazzo cambierà per sempre. Il popolo è rimasto sbalordito dalla sua decisione.

Kate Middleton purtroppo vedrà i suoi sogni spezzarsi. Dopo la scelta di Camilla dovrà dire addio a qualcosa che sperava di veder realizzato da sempre ma che, con la nuova regina consorte, non accadrà mai.

Carlo e Camilla devono fare i conti con un popolo che è ancora molto freddo nei loro confronti. I due devono fare tutto il necessario per dimostrare di essere validi regnanti e conquistare la fiducia dei sudditi. Di certo non si possono cancellare 70 anni di storia, ma c’è ancora molto margine su cui i due devono lavorare per iniziare una nuova era.

Kate Middleton deve dirgli addio

Sono tempi duri non solo per re Carlo, ma anche per Kate Middleton. L’intera famiglia reale sta vivendo un periodo di grandi scossoni, con il popolo che non prova alcuna empatia per il nuovo sovrano e gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Dopo la morte della regina Elisabetta le aspettative si sono alzate e per il momento la famiglia non riesce a raggiungerle.

Anche Kate a suo modo sta soffrendo di questa situazione. Tutto nasce da alcune decisioni prese da Camilla circa la vita a palazzo. Non tutti sanno infatti che è proprio la regina consorte a prendere le decisioni più importanti per suo marito Carlo, o almeno è questo che dicono le indiscrezioni. La donna è l’unica in grado di aiutare il nuovo re, gestire i suoi scatti d’ira e guidarlo verso le scelte più giuste.

Sembra infatti che i cortigiani si rivolgano sempre a lei per parlare delle prossime scelte del re, chiedendole consiglio e pregandola di ascoltare le loro necessità. Dietro le decisioni di re Carlo III pare ci sia in gran parte Camilla come prima consigliera. Carlo è ben consapevole di questo e sembra che voglia eliminare per sempre il titolo di “consorte” per le nuove regine, lasciando semplicemente “regina” a rimarcare l’importanza del loro ruolo.

Camilla ha inoltre eliminato le cosiddette “lady-in-waiting”, dame di compagnia di Elisabetta che la accompagnavano ovunque. La nuova regina consorte preferisce avere un gruppo ristretto di donne che la aiutino a prendere le decisioni e gestire la sua vita.

Camilla sta già lavorando a delle rivoluzioni importanti, e se Kate sperava di ottenere un ruolo centrale quando William salirà al trono, purtroppo dovrà rinunciare al suo sogno: sarà l’attuale regina a cambiare le regole del gioco.