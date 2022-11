Addio a La Zingara di Luna Park, meritava una fine migliore. Ecco come si è ridotta

Vi ricordate La Zingara del famoso programma Luna Park? Oggi è irriconoscibile. Tutti si sono chiesti che fine abbia fatto ma in pochi hanno seguito la sua storia dopo gli anni ’90. Meritava una fine migliore il suo iconico personaggio.

Cloris Brosca, meglio conosciuta da tutti come “La Zingara” di Luna Park, è scomparsa dai radar da tantissimi anni ormai. Il suo ruolo nella trasmissione ce lo ricordiamo tutti e ora è incredibile pensare che l’attrice sia finita a fare tutt’altro.

La Brosca è stata protagonista di una delle trasmissioni cult della televisione italiana ed è impossibile dimenticarsi di lei e dei suoi tarocchi. I telespettatori la ricordano ancora con grande emozione e con un pizzico di malinconia. Per anni l’attrice ha catalizzato l’attenzione degli spettatori grazie alla sua bravura e alla capacità di intrattenere gli italiani per intere serate.

Cosa fa ora La Zingara?

Luna Park non sarebbe stato lo stesso senza La Zingara, bisogna ammetterlo. Col suo magnetismo Cloris Brosca ha incantato milioni di italiani leggendo i tarocchi e recitando la parte che tutti conosciamo bene. La Luna Nera era la carta più famosa ed emblematica del suo siparietto, tanto che l’attrice ha avuto un programma omonimo tutto suo per ben 8 anni, uno spin-off del principale.

Ma che cosa fa oggi l’attrice? Ebbene, la donna in realtà non ha mai abbandonato la televisione o il teatro. Dopo la sua esperienza come lettrice di tarocchi è stata conduttrice de I Fatti Vostri insieme a Michele Guardì.

Ha continuato poi con la recitazione, in particolare prendendo parte alla serie di Rai 3 La Squadra, dove ha interpretato il suo ruolo per 8 anni. Ha recitato anche in Raccontami su Rai 1, per due anni, dal 2006 al 2008. La Brosca ha fatto parte anche del cast della fiction Paolo VI – Il Papa nella tempesta e poi anche della serie Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci.

A dispetto di ciò che molti credono, la sua carriera è stata ed è ancora molto florida, con importanti collaborazioni con attori e registi di enorme rilievo, come Massimo Troisi e Giuseppe Tornatore: forse qualcuno l’avrà riconosciuta in Ricomincio da Tre, Il Camorrista e Stanno tutti bene.

Cloris Brosca non è solo La Zingara, anche se è quello il ruolo che tutti si ricordano di più degli altri. Ma questo all’attrice non dispiace, anzi: in più di un’intervista ha ricordato con piacere gli anni di Luna Park e La Luna Nera, raccontando di quanto si divertisse a interpretare quei panni. Tutt’oggi è felice di essere riconosciuta per quel ruolo che ha lasciato un segno così profondo nel cuore degli italiani.

La Zingara, invece, il suo personaggio amato da grandi e piccini è stato completamente eclissato e si è ridotto a un lontano ricordo.