Ilary Blasi, “Bastardissimo… è stato per colpa sua” è infuriata! Retroscena davvero spiazzante

Ilary Blasi è conosciuta da tutti per il suo modo molto diretto di condurre. Ironica e schietta, è apprezzata soprattutto per questo. Stavolta, però, spunta un retroscena abbastanza scomodo! La rabbia della Blasi viene a galla!

Non un periodo semplice, questo, per la conduttrice più irriverente del piccolo schermo Ilary Blasi. L’annuncio di divorzio da suo marito Francesco Totti avvenuto a luglio di quest’anno ha scioccato tutti gli italiani che credevano nel loro amore.

Un amore che, invece, è finito bruscamente dopo quasi vent’anni insieme e la cui memoria continua ad essere calpestata da assurde rivelazioni. Attualmente i due stanno affrontando una dura battaglia legale per stabilire la ragioni sulla querelle dei Rolex rubati dalla Blasi a Totti e sulle borse firmate nascoste dall’ex calciatore alla bella conduttrice.

Una vicenda che si condisce di dettagli sempre più incredibili giorno dopo giorno e pensare che entrambi, all’inizio della notizia della rottura, avevano chiesto assoluta privacy per il benessere dei loro figli. Adesso, invece, la loro vita è sulla bocca di tutti specialmente quella di Francesco Totti e della sua nuova compagna Noemi Bocchi con la quale è in programma un’imminente convivenza.

La notizia venuta a galla in questo momento, però, riguarda la vita professionale di Ilary Blasi ed un evento specifico che risale all’epoca della sua conduzione del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Il divieto di Ilary Blasi

La Blasi ha condotto per ben tre edizioni il Grande Fratello Vip prima di approdare a L’isola dei famosi. Durante la terza parte del reality show più seguito d’Italia Ilary si è davvero arrabbiata con uno degli eliminati del programma a causa di un suo comportamento scorretto.

Si tratta di Elia Fongaro, un modello che nella casa aveva iniziato una relazione con Jane Alexander di parecchi anni più grande di lui, il quale, durante la prima serata su Canale 5, ha utilizzato il suo cellulare per fare una diretta su Instagram dove si è mostrato molto annoiato.

Insomma, una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di coloro che lavoravano alla trasmissione che ha fatto arrabbiare così tanto la Blasi da vietare per gli eliminati futuri l’utilizzo dello smartphone in studio.

Un provvedimento ripreso anche dall’attuale conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini che a quanto pare sarebbe sulla stessa lunghezza d’onda del suo predecessore.

Questo modo di fare scorretto è stato fatto notare proprio dagli utenti di Twitter, una dei quali ha scritto così: “Lui (Elia Fongaro) bastardissimo che faceva queste storie, IN DIRETTA, mentre Alfonso parlava. Infatti pochi lo sanno, ma è stato per colpa sua, a partire da qualche puntata dopo, che gli eliminati in studio non potevano più usare il cellulare se non nelle pause…”.

Elia Fongaro era stato un concorrente abbastanza controverso, amato e odiato sia fuori che dentro la casa. Questo atteggiamento in studio è stata sicuramente la prova del suo carattere un po’ particolare.